Emmanuel Macron nous prépare à la guerre

« Pour être libres dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant » a affirmé Emmanuel Macron dans son discours prononcé à l’hôtel de Brienne, ce dimanche 13 juillet 2025.

A la veille des cérémonies du 14 juillet, le président de la République a prononcé un discours martial, appelant à un réarmement général, à la mobilisation de l’Etat, des entreprises, des services publics… jusqu’à chaque citoyen !

« Jamais sans doute notre liberté n’a été si menacée… nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous mêmes » dit-il, en alertant sur les menaces « hybrides » qui nous guettent : cyberattaques, désinformation, présence russe aux frontières. Le président a appelé à un réarmement général, à la mobilisation de l’Etat, des entreprises, des hôpitaux, des services publics… jusqu’à chaque citoyen !

« Les menaces contemporaines »

« Pour être libres dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. » Et pour être puissant il faut se préparer. Cela coûte cher. Ainsi, une enveloppe supplémentaire de 6,5 milliards d’euros sur les deux prochaines années sera octroyée au budget des Armés pour atteindre 64 milliards par an d’ici 2027, pour faire face aux « menaces contemporaines ».

Et comme la guerre a besoin de soldats, Macron évoque un possible service militaire revisité, plus flexible et volontaire, notamment pour les jeunes. Le président propose de reconstruire le lien armée-Nation

La stratégie européenne

Pourtant, la France seule ne peut pas grand-chose face aux guerres qui menacent. Et comme les Etats-Unis montrent des signes d’incertitude, le président Macron insiste sur l’autonomie stratégique de l’Europe qui doit pouvoir se défendre seule ! Une stratégie organisée autour des moyens (modernisation des armes) et de la vigilance collective.

« Voulons-nous prendre une fois pour toutes notre sécurité et celle du continent en main, et bâtir un vrai pilier européen de l’Otan ? La France répond oui » affirme le président. Il présente l’Europe de la défense comme une priorité de son mandat, soulignant les avancées réalisées avec la Coopération structurée permanente, le Fonds européen de défense et l’Initiative Européenne d’Intervention. Il annonce que des militaires européens défileront aux côtés des forces françaises le 14 juillet.

La menace russe

« Tout peut advenir » a ajouté le président Macron après des dernières années marquées par « l’impensable ». Il évoque « une accélération de l’histoire » et une prolifération des conflits dans le monde. En instant sur « la permanence d’une menace russe aux frontières de l’Europe… à laquelle nous devrons être capables de faire face ».

Le président a d’abord rendu hommage aux soldats morts au combat cette année-là, citant nommément Marc Leycuras, Cédric de Pierrepont, Alain Bertoncello et Erwan Potier, ainsi qu’aux blessés et aux 17 000 militaires déployés en opérations.

