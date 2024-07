Russie : Inquiétude sur le sort de Laurent Vinatier

Moscou réclamerait la levée de sanctions contre des artistiques russes, dont la chanteuse Polina Gagarina, réputée très proche du Kremlin.

C’est un flou total qui entoure l’arrestation et l’incarcération de Laurent Vinatier. Ce citoyen français s’était rendu il y a quelques semaines en Russie en tant qu’expert travaillant pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD). Cette organisation de gestion de conflit et de médiation, basée à Genève, se définit comme une association à but non lucratif « fondée sur les principes d’humanité, d’impartialité et d’indépendance ».

Accusé d’espionnage

L’expert français a été arrêté début juin par le FSB. Dans un communiqué le service de renseignement intérieur russe accuse le chercheur français d’avoir tenté d’utiliser ses nombreux contacts afin de recueillir des informations militaires « qui pourraient être utilisées par des services de renseignement étrangers au détriment de la sécurité de la Fédération russe« . En résumé, des accusations d’espionnage.

« Le citoyen français a pleinement admis sa culpabilité« , a ajouté le FSB.

Laurent Vinatier, âgé de 47 ans, avait effectivement plaidé coupable devant un tribunal moscovite pour ne pas s’être enregistré, comme le stipule la loi russe, comme « agent étranger ». Il a été placé en détention provisoire.

Des concerts en faveur des soldats russes

Cette affaire, très peu médiatisée par la famille du chercheur, ferait actuellement l’objet de négociations entre les deux pays. L’hypothèse la plus probable serait celle d’un échange avec un Russe détenu en France. Mais selon nos informations, Moscou souhaiterait également voir certains de ses artistes « libérés » de sanctions prises par Kiev. Au début de l’année dernière, le régime ukrainien avait pris des sanctions contre certains de ces artistes, accusés d’avoir soutenu l’invasion de l’Ukraine et participé à des concerts en faveur des soldats russe. En deux mots, d’être des propagandistes du régime de Moscou. Parmi ces artistes dont Moscou réclame la levée des sanctions, une certaine Polina Gagarina. Âgée de 37 ans, cette chanteuse est très célèbre dans son pays et surtout serait très proche de hauts dirigeants du Kremlin.

Détention provisoire jusqu’au 5 août

Aucune information supplémentaire sur les discussions en cours. Mais il est clair que les services de Stéphane Séjourné, ministre – démissionnaire – des Affaires étrangères, assurent un suivi de la situation. Seule certitude, Laurent Vinatier bénéficie de la protection consulaire. On ignore où cet expert de l’ex-URSS se trouve en détention et si ses conditions d’incarcération sont ou pas acceptables. En détention provisoire jusqu’au 5 août, Laurent Vinatier et sa famille attendent avec inquiétude la suite qu’entend donner la justice russe à cette affaire.

Athlètes sous bannière neutre

La semaine dernière, Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal, a été condamné à seize ans de prison par le tribunal d’Iekaterinbourg, en Russie, pour des accusations d’espionnage.

Dans un contexte de tension extrême entre la France et le Président Poutine cette affaire tombe au plus mauvais moment pour Laurent Vinatier. D’autant qu’à l’heure de l’ouverture des JO de Paris, la Russie n’est représentée que par une minuscule équipe de 15 athlètes, concourant sous bannière neutre.

Frédéric Crotta