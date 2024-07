Situation tendue dans les établissements de santé 54, selon la CGT

L’été s’annonce bien difficile dans les hôpitaux et cliniques de Meurthe-et-Moselle, affirme l’Union départementale CGT de la Santé et de l’Action sociale.

L’Union syndicale départementale de la Santé et de l’Action sociale de Meurthe-et-Moselle s’inquiète. Dans un communiqué, elle écrit: » Une nouvelle fois, et malheureusement comme chaque été depuis 2021, la CGT tire la sonnette d’alarme devant la « situation tendue » dans nos établissements de santé. Les premiers éléments qui nous remontent sont inquiétants : démissions, manques de personnels pour assurer un service minimum de sécurité, difficultés de recrutements, …. L’été 2024 risque encore d’être terrible et des remises en cause de congés (ou des réductions de période de repos) commencent à être prises par les directions pour tenter de limiter la casse et d’assurer, tant bien que mal, la continuité des soins et des prises en charge. »

Quelques exemples parlants, selon la CGT

Au CHRU de NANCY , 200 lits seront fermés par la Direction cet été (pendant la 1ère quinzaine d’août) faute de personnels et en prétextant que c’est pour permettre aux soignants de prendre leurs congés d’été !!!! Il y a encore 143 postes vacants d’infirmiers ! (Ces chiffres ont été communiqués aux représentants des personnels lors du CSE du 6 juin 2024).

Au-delà des maigres remplacements estivaux, une quinzaine de postes paramédicaux et 21 chez les médecins sont encore vacants ! Les inquiétudes sont réelles cet été d’autant que le weekend du 29 et 30 juin, le CPN a déjà dû faire travailler des soignants sur 2 postes d’affilée (soit 17 heures…).

Inquiétude dans les EHPAD aussi

Nous nous associons également dans ce communiqué à la situation que traversent les secteurs des EHPAD, de la protection de l’enfance, du handicap, …, eux aussi en manque cruel de personnels pour assurer leurs missions comme cela devrait l’être.

Cette liste est non exhaustive, mais elle devrait interpeller : dans quelles conditions la rentrée de septembre va-t-elle se dérouler, d’autant plus que cela sera fonction du nouveau gouvernement et de la nouvelle représentation à l’Assemblée Nationale : quelle priorité pour notre secteur, quel financement, quels moyens, quelles valeurs… ?