L’Ukraine devient le premier importateur d’armes mondial

Face à l’invasion russe, l’Ukraine a multiplié ses importations d’armes par 100 depuis 2019, illustrant une tendance au réarmement général en Europe. Pendant ce temps, les États-Unis renforcent leur domination mondiale dans l’exportation d’armement, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SPIRI).

Les données publiées aujourd’hui par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) révèlent une reconfiguration majeure du marché mondial de l’armement, marquée par la montée en puissance de l’Ukraine et le déclin spectaculaire de la Russie.

L’Ukraine au cœur de la réorganisation du marché mondial

L’Ukraine s’est hissée à la première place des importateurs d’armes pour la période 2020-2024, ses importations ayant été multipliées par près de 100 par rapport à 2015-2019. Ce pays représente désormais 8,8% des importations mondiales d’armement. Les États-Unis sont son principal fournisseur (45%), suivis par l’Allemagne (12%) et la Pologne (11%).

« Les nouvelles données sur les transferts d’armement reflètent clairement une tendance au réarmement en cours des États européens face à la menace russe », souligne Mathew George, directeur du programme Transferts d’armes du SIPRI

L’Europe se tourne massivement vers les armes américaines

Les importations d’armes des pays européens membres de l’OTAN ont plus que doublé (+105%) entre 2015-2019 et 2020-2024. Les États-Unis ont fourni 64% de ces armes, une part nettement plus importante qu’en 2015-2019 (52%).

« Face à une Russie de plus en plus belliqueuse et à des relations transatlantiques tendues pendant la première présidence Trump, les États européens membres de l’OTAN ont pris des mesures pour réduire leur dépendance aux importations d’armes et pour renforcer l’industrie européenne de l’armement », précise Pieter Wezeman, chercheur principal au SIPRI.

Les États-Unis renforcent leur domination, la Russie s’effondre

Les exportations américaines d’armement ont augmenté de 21% entre 2015-2019 et 2020-2024, portant leur part du marché mondial de 35% à 43%. Pour la première fois depuis deux décennies, l’Europe (35%) a dépassé le Moyen-Orient (33%) comme principale destination des armes américaines.

À l’inverse, les exportations russes ont chuté de 64%, la Russie passant du deuxième au troisième rang mondial des exportateurs, derrière la France. Cette baisse, amorcée avant l’invasion de l’Ukraine, s’est accélérée avec la guerre et les sanctions internationales.

La France devient le deuxième exportateur mondial

La France a pris la deuxième place du podium des exportateurs d’armes en 2020-2024, livrant du matériel militaire à 65 pays. Ses exportations vers les pays européens ont presque triplé (+187%). L’Inde reste toutefois son premier client, représentant 28% de ses ventes d’armes.

Reconfiguration en Asie et au Moyen-Orient

Malgré une baisse de 21% de ses importations, l’Asie-Océanie demeure la première région importatrice d’armes au monde. Cette diminution s’explique notamment par la chute de 64% des importations chinoises, le pays développant sa propre industrie d’armement.

Au Moyen-Orient, les importations ont diminué de 20%, avec notamment une baisse de 41% pour l’Arabie saoudite. Quatre pays de la région figurent néanmoins parmi les dix plus grands importateurs mondiaux: le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Koweït.

Face aux conflits et à l’insécurité, l’Afrique de l’Ouest a vu ses importations d’armes presque doubler (+82%) entre 2010-2014 et 2020-2024, le Nigeria représentant à lui seul 34% de ces importations.

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm



Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle, et le désarmement. Fondé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des recommandations sur la base de sources ouvertes, aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux médias et à tout public intéressé.



