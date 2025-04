Trump impose des droits de douane massifs : l’Europe et l’Asie dans le collimateur

Le président américain vient d’annoncer une hausse considérable des taxes douanières sur les importations, provoquant l’inquiétude de ses partenaires commerciaux. L’Union européenne prépare déjà sa riposte.

Donald Trump a dévoilé son plan de « déclaration d’indépendance économique » pour les États-Unis, imposant des droits de douane sans précédent sur les produits étrangers. Les importations chinoises seront taxées à 34%, celles de l’Union européenne à 20%, et celles du Vietnam à 46%. Ces mesures entreront en vigueur en deux temps : le 5 avril pour les droits généraux d’au moins 10% sur toutes les importations, puis le 9 avril pour les majorations ciblant spécifiquement la Chine et l’UE.

Les dirigeants européens ont rapidement réagi à cette annonce. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié ces droits de douane de « mauvaise mesure », tout en appelant à éviter une guerre commerciale qui « affaiblirait inévitablement l’Occident ». Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a « profondément regretté » cette décision et appelé à une réaction « proportionnée » des 27.

L’Union européenne ne compte pas rester les bras croisés. Une première riposte est prévue mi-avril concernant les droits déjà imposés sur l’acier et l’aluminium. Une seconde vague de mesures, plus ciblée, devrait être annoncée avant fin avril après une analyse détaillée secteur par secteur.

Donald Trump justifie sa politique par la volonté de réindustrialiser les États-Unis, rééquilibrer la balance commerciale et réduire le déficit budgétaire. Lors de son allocution, il a accusé les Européens d’être « très durs » avec les États-Unis, déclarant : « Vous pensez qu’ils sont amicaux, mais en fait ils nous arnaquent terriblement. »

Cette vision est contestée par de nombreux économistes qui craignent une hausse de l’inflation pénalisant les consommateurs américains. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a averti que ces mesures ne seraient bonnes « ni pour ceux qui imposent des droits de douane ni pour ceux qui ripostent ».

Le secteur automobile avait déjà été ciblé le 26 mars, avec l’annonce de 25% de droits de douane supplémentaires sur « toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis ». Ces taxes, qui affecteront principalement le Mexique, le Japon, le Canada et l’Allemagne, entrent en vigueur dès le 2 avril.

Ces décisions s’inscrivent dans la volonté affichée du président américain d’établir ce qu’il appelle un système de droits de douane « réciproques » : « Tout ce qu’ils font pour nous, nous le ferons pour eux », a-t-il résumé.

