Loi Duplomb : Le débat est biaisé

Interdire l’acétamipride en France, comme l’ont voté les députés, serait une bonne chose si cet insecticide était aussi interdit ailleurs. Et si l’on refusait tous les produits étrangers qui inondent la grande distribution : agrumes, pommes, poires, choux, colza, navet, moutarde, etc.

« Non à la Loi Duplomb. Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective. La pétition lancée le 10 juillet 2025 sur la plate-forme dédiée de l’Assemblée nationale par Éléonore Pattery, étudiante de 23 ans, a recueilli 1,6 million de signatures au moment où nous écrivons. Du jamais vu. « La loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens » précise l’étudiante.

Interdit en France en 2018, mais pas en Europe

Elle a raison. Adopté le 8 juillet par 316 voix contre 223, le projet de loi a aussitôt rencontré une violente opposition de la part de la gauche et des écologistes. Car l’acétamipride est un insecticide organochloré de la famille des néonicotinoïdes, donc très toxique. Il a été découvert en 1989 et commercialisé en 1995 sous des noms de marques variés : Assail, Pristine, Chipco, Supreme, mais aussi Mosipilan, Rescate, Epik, Tristar, Saurus, etc. Les agriculteurs l’utilisent contre les insectes ravageurs sur une large gamme de produits de culture végétale.

En raison de son écotoxicité, il est depuis 2018 sur la liste des substances à surveiller comme polluants potentiels de l’eau en Europe et la France en interdit sa détention et son utilisation la même année. Il est à nouveau autorisé en 2025 en Europe, à la demande notamment des filières de la betterave sucrière et de la noisette, malgré des études récentes montrant sa toxicité sur les poissons, les mammifères et les abeilles.

Concurrence déloyale

Tout le débat est là : un insecticide largement utilisé et dont la toxicité est documentée est interdit pour nos agriculteurs, mais autorisé dans le reste du monde et surtout en Europe. La FNSEA, comme Coordination rurale, dénoncent à bon droit une « concurrence déloyale ». Les syndicats agricoles désapprouvent des importations de sucre ou de noisettes produits avec des pesticides interdits en France. Mais aussi des fruits, des légumes, et ne nombreux produits alimentaires et non alimentaires contenant de l’acétamipride.

La pétition met mal à l’aise tous les députés qui ont voté la loi Duplomb car ils pénalisent lourdement nos agriculteurs. Sans protéger les consommateurs de produits dangereux fabriqués à nos frontières. Le débat est biaisé.

La faute à qui ???

