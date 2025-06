Pour la Confédération paysanne des Vosges, la PPL Duplomb, c’est NON !

Le 30 juin, une commission mixte paritaire de sept sénateurs et sept députés se réunit au Sénat pour verrouiller la version finale de la proposition de loi Duplomb qui souhaite lever l’interdiction d’un insecticide banni depuis 2018. La Confédération paysanne organise une manifestation et un banquet à Épinal le 29 juin.

On sait que ce texte n’a même pas pu être débattu démocratiquement à l’Assemblée nationale. D’où la levée de fourches des agriculteurs de la Confédération Paysanne des Vosges qui, dans un communiqué, explique qu’elle s’oppose à la proposition de loi du député Duplomb. Elle écrit : « C’est un texte visant à la base à « lever les entraves à l’exercice du métier d’agriculteur » mais qui finalement ne sert que les intérêts de quelques-uns, tout en impactant de façon très néfaste la santé publique et la biodiversité. »

D’autres pesticides plus dangereux

« En effet, poursuit la Confédération Paysanne, le texte prévoit la réintroduction de pesticides parmi les plus dangereux pour la santé et l’environnement, la facilitation de l’accaparement de l’eau par quelques-uns, l’agrandissement favorisé de la taille des élevages sans tenir compte des risques ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et la mise sous tutelle de l’ANSES, agence indépendante, gendarme des produits phytosanitaires.

La proposition de loi Duplomb ne répond absolument pas aux colères agricoles et n’est construite qu’au profit d’une poignée d’agriculteurs industriels.

Rassemblement et banquet le 29 juin à Épinal

Dans les Vosges, un rassemblement composé de paysans, d’apiculteurs et de citoyens est prévu le 29 juin devant la préfecture de 9 h 30 à 12h pour protester contre ce grave recul et dire notre refus de cette loi toxique.

Le 30 juin, la commission mixte paritaire se réunira au Sénat à 15h, c’est pourquoi le Secrétariat national de la Confédération paysanne appelle les paysans et toutes les personnes qui défendent l’agriculture paysanne à se réunir à Paris à 11 h 30 pour un grand banquet paysan afin de montrer aux parlementaires notre refus de cette proposition de loi ! Contre la loi Duplomb, soyons fermes ! » conclu le communiqué.