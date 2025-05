Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot plaide, sans rire, pour des mesures économiques sans précédent contre Moscou, incluant des droits de douane colossaux sur le pétrole russe. Il n’y a pas si longtemps, un ministre français voulait mettre l’économie russe « sur les genoux ».

Le chef de la diplomatie française a appelé mercredi à une intensification drastique des sanctions contre la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Lors d’un entretien accordé à BFMTV le 14 mai, Jean-Noël Barrot a estimé que l’Europe et les États-Unis devaient « se préparer à brandir des sanctions dévastatrices » pour « prendre la Russie à la gorge ».

Jean-Noël Barrot a révélé qu’il rencontrerait jeudi en Turquie le sénateur américain Lindsey Graham, porteur d’un projet de sanctions d’une ampleur inédite. Ce plan prévoit des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe, ainsi que des pénalités équivalentes pour les pays qui continuent d’acheter du pétrole à Moscou.

« La Russie a trouvé des voies de contournement face au blocus imposé par l’Europe et les États-Unis. Aller fermer le robinet de cette manière-là, c’est une manière de prendre la Russie à la gorge », a expliqué le ministre français.

Alors que l’Union européenne vient d’adopter son 17ᵉ paquet de sanctions ciblant notamment des pétroliers « fantômes » utilisés pour contourner les mesures existantes, Barrot estime qu’il faut aller beaucoup plus loin. « Ces sanctions massives n’ont pas encore dissuadé Vladimir Poutine de continuer sa guerre d’agression contre l’Ukraine », a-t-il souligné.

Le ministre français plaide pour de nouvelles mesures qui « pourraient asphyxier une bonne fois pour toute l’économie russe » et souhaite que « l‘Europe puisse à son tour brandir des sanctions sur les hydrocarbures« .

Par un effet boomerang, ce sont les économies européennes qui vont en subir les lourdes conséquences! Mais le ministre français des Affaires étrangères ne l’a pas encore compris!

— Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) May 11, 2025

— Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) May 14, 2025

— Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) May 15, 2025

500% de taxes sur le pétrole russe ? Génial. Voilà Paris qui rêve encore d’“asphyxier” la Russie.

17 paquets de sanctions plus tard, Moscou exporte, produit, avance.

Pendant ce temps, l’Europe paie son gaz 3 fois plus cher, relance le charbon… et croit encore que Poutine va… pic.twitter.com/yX1khWLZjn

— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 14, 2025