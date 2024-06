Covid long et effets indésirables : Comprendre et soigner

Covid-19, Covid long, effets indésirables du vaccin… Les patients doivent comprendre leur pathologie, les médecins doivent être armés pour les soigner ! Ci-dessous, la vidéo.



Au début de la crise sanitaire, alors que la compréhension du coronavirus patine, une nouvelle réalité émerge, au-delà de l’infection aiguë initiale. Le Covid long défie toute explication simpliste. Les patients souffrent de maux variés : fatigue extrême, problèmes respiratoires, cardio-vasculaires et gastro-intestinaux, troubles neurologiques, etc. Et les médecins cherchent désespérément des réponses et des solutions thérapeutiques.

Comprendre et traiter les symptômes

Quelques mois plus tard, avec le lancement de la vaccination anti-Covid-19, le personnel médical doit faire face à une forte augmentation des effets indésirables liés à ce nouveau « vaccin ». Or, comprendre et traiter les symptômes d’une maladie virale, ou les effets indésirables d’un vaccin, implique de considérer le fonctionnement du corps humain dans son ensemble, ainsi que les mécanismes physiologiques associés, et non de focaliser uniquement sur le virus lui-même.

Le vrai responsable n’est pas le virus

Si vous souhaitez savoir comment le virus affecte l’organisme, comment il est combattu par celui-ci et pourquoi certaines personnes développent des symptômes plus graves que d’autres, voire des pathologies spécifiques, ce livre est pour vous !

Vous serez surpris de découvrir que le « vrai » responsable de la Covid-19 n’est pas directement le virus SARS CoV-2, mais le dysfonctionnement du système rénine-angiotensine, un système physiologique complexe présent dans tous les organes et tissus du corps humain.

Ainsi, cet ouvrage a pour objectif de rendre les mécanismes biologiques du SARS-CoV-2 et de la Covid-19 accessibles aux professionnels de la santé et aux patients. Il offre des pistes de traitements prometteurs aux quelque deux millions de Français souffrant d’un Covid long post infectieux ou post-vaccinal.

Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, habilité à diriger des recherches en biochimie, est un spécialiste des vaccins et thérapies à base de protéines modifiées. Rédacteur en chef de plusieurs revues scientifiques internationales, il est membre de comités d’experts pour 73 journaux scientifiques. Il a également publié plus de 270 articles scientifiques ou livres spécialisés, déposé 55 brevets d’invention et reçu plusieurs récompenses pour ses travaux de recherche.

Estelle Fougères est journaliste scientifique indépendante.