Et voici les voitures électriques « jetables »

La rapidité des avancées technologiques sur les batteries des voitures électriques, notamment, rendent les véhicules d’occasion sans intérêt. On les met au rebut au bout de deux ou trois ans en Chine.

On parle de « voiture jetable » quand un véhicule est mis au rebut après seulement deux à trois ans d’utilisation. En Chine, la voiture se rapproche de plus en plus du produit de consommation éphémère, à l’image des smartphones, ce qui tranche fortement avec les attentes de durabilité qu’on trouve en Europe, comme le révèle le magazine L’Automobiliste.

Pourquoi devient-on « jetable » si vite ?

L’obsolescence technologique accélérée

Batteries et logiciels évoluent à un rythme très soutenu.

Comme le résume Xing Zhou, consultant chez AlixPartners : « La batterie se développe plus vite que le monde automobile. » Cette accélération fait que les voitures se retrouvent vite dépassées, et remplacer des composants devient rarement rentable. Le calcul économique défavorable à la réparation

Un véhicule électrique chinois « simple » coûte souvent moins de 20 000 €, mais remplacer la batterie revient à environ 10 000 €. Beaucoup d’automobilistes préfèrent racheter un véhicule neuf plutôt que réparer. Des batteries conçues pour ne pas être réparées…

Des batteries sont totalement noyées dans la résine, et les packs ne peuvent pas être ouverts. Il est impossible de les réparer. Parmi les tests réalisés sur des modèles français, chinois ou américains, le centre de recherche CarStudio a mis en lumière que seulement la moitié des constructeurs proposait des batteries réparables.

Pourquoi les garagistes refusent-ils de réparer…

Plusieurs raisons s’accumulent :

Le danger électrique : Une voiture électrique utilise un système de propulsion alimenté par une haute tension, pouvant atteindre 800V. Le risque d’électrocution est majeur pour le garagiste si le travail n’a pas bien été exécuté.

: Une voiture électrique utilise un système de propulsion alimenté par une haute tension, pouvant atteindre 800V. Le risque d’électrocution est majeur pour le garagiste si le travail n’a pas bien été exécuté. Les batteries inaccessibles : L’association HOP cite la pratique consistant à sceller les couvercles avec du silicone, obligeant à les découper avec des lames — une opération fastidieuse et donc onéreuse, qui rend parfois certains couvercles inutilisables.

: L’association HOP cite la pratique consistant à sceller les couvercles avec du silicone, obligeant à les découper avec des lames — une opération fastidieuse et donc onéreuse, qui rend parfois certains couvercles inutilisables. Le manque de pièces et de formation : Selon Andy Moody, directeur de Goshorty, même des réparations standard deviennent « impossibles » pour certains modèles chinois. Le risque est réel : même un dommage mineur peut entraîner la mise en épave totale d’un véhicule faute de pièces disponibles ou de procédures de réparation établies.

Les conséquences en Europe

Les constructeurs chinois, arrivés récemment sur le marché européen, peinent à mettre en place un réseau de distribution efficace pour fournir aux garages les pièces détachées nécessaires. Cette indisponibilité des pièces, souvent non homologuées et souffrant de délais d’attente importants, inquiète les assureurs. Résultat : certains assureurs britanniques refusent catégoriquement de couvrir des modèles comme la BYD Seal ou la GWM Ora.

Ce que réclament les associations

L’association HOP réclame un meilleur encadrement : des normes de réparabilité des batteries, une garantie légale étendue à dix ans pour les batteries, une disponibilité des pièces détachées pendant au moins vingt ans, et une durée minimum de vingt ans pour la maintenance et les mises à jour logicielles.

Le risque pour l’avenir du marché

La « guerre des prix » qui sévit sur le marché pousse les constructeurs à proposer des voitures à bas coût. Cette concurrence pourrait conduire à la disparition d’un grand nombre de marques : selon certaines prévisions, des dizaines de marques chinoises de voitures électriques pourraient disparaître dès 2026.

Il s’agit d’un phénomène structurel à la croisée de la technologie, de l’économie et de la culture de consommation, qui soulève des questions environnementales et pratiques très sérieuses, en Chine comme en Europe.