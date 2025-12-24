L’ex-commissaire européen Thierry Breton interdit d’entrée aux États-Unis

Washington sanctionne cinq figures européennes engagées dans la régulation des géants américains de la tech.

Les États-Unis ont annoncé, mardi 23 décembre, une interdiction de séjour visant cinq personnalités européennes, dont l’ancien commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton. En cause : leur engagement en faveur d’une régulation stricte des grandes plateformes numériques américaines, jugée par Washington comme une atteinte aux intérêts et à la liberté d’expression des États-Unis.

Une décision américaine aux accents politiques

Le département d’État américain justifie ces sanctions par des pratiques assimilées à de la « censure ». Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a accusé certains responsables européens de mener « des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner des opinions américaines auxquelles ils s’opposent ».

« L’administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale », a-t-il ajouté, marquant un durcissement inédit du ton à l’égard de l’Union européenne.

Cette décision s’inscrit dans une offensive plus large menée par le président américain Donald Trump contre la législation numérique européenne, et en particulier contre le règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), entré en vigueur pour encadrer les activités des grandes plateformes en ligne.

Paris dénonce une atteinte à la souveraineté européenne

La réaction française ne s’est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné « avec la plus grande fermeté » cette restriction de visa visant Thierry Breton et quatre autres personnalités européennes.

« Les peuples de l’Europe sont libres et souverains et ne sauraient se faire imposer par d’autres les règles s’appliquant à leur espace numérique », a-t-il déclaré sur X.

Le ministre a rappelé que le DSA a été « démocratiquement adopté en Europe » afin de garantir que « ce qui est illégal hors ligne le soit aussi en ligne ». Il a insisté sur le fait que ce règlement « n’a absolument aucune portée extraterritoriale et ne concerne en aucun cas les États-Unis ».

Thierry Breton dénonce un « vent de maccarthysme »

Thierry Breton a lui-même réagi sur le même réseau social, s’interrogeant sur un possible retour de pratiques politiques d’un autre âge : « Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? »

L’ancien commissaire européen a rappelé que le DSA avait été adopté par « 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et par les 27 États membres à l’unanimité ». Et d’adresser un message direct à Washington : « À nos amis américains : la censure n’est pas là où vous le pensez. »

Des responsables d’ONG également visés

Outre Thierry Breton, ancien ministre de l’Économie sous Jacques Chirac et commissaire européen de 2019 à 2024, les sanctions américaines touchent également quatre représentants d’organisations non gouvernementales engagées contre la désinformation et les discours haineux en ligne.

Parmi eux figurent Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice de l’ONG allemande HateAid, ainsi que Josephine Ballon, membre de la même organisation.

Un bras de fer transatlantique sur la régulation du numérique

Cette affaire illustre le fossé croissant entre Washington et Bruxelles sur la gouvernance du numérique. L’Union européenne s’est dotée ces dernières années de l’arsenal juridique le plus complet au monde pour encadrer les activités des géants de la tech, imposant notamment des obligations de modération, de transparence et de signalement des contenus illicites.

Aux États-Unis, ces règles sont perçues comme une menace directe pour la liberté d’expression et pour la domination des entreprises américaines du secteur. Le différend, désormais diplomatique, pourrait marquer une nouvelle étape dans les tensions transatlantiques à l’ère du numérique.

