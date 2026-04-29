La police de Dubaï démantèle un vaste réseau de fraude avec le FBI et la Chine

Une opération internationale d’envergure a permis le démantèlement d’un important réseau de fraude transnationale. Baptisée « Tri-Force Sentinel », l’initiative a été menée par la police de Dubaï, en coordination avec le FBI et les autorités chinoises.

Au total, 276 suspects, majoritairement originaires d’Asie du Sud-Est, ont été arrêtés, selon un communiqué conjoint de la poilice des trois pays. Les enquêteurs ont également mis hors service neuf centres de fraude liés à des escroqueries financières sophistiquées, notamment des arnaques à l’investissement, des fraudes aux cryptomonnaies et des stratagèmes dits de « pig butchering », consistant à manipuler les victimes sur la durée avant de leur soutirer des fonds.

À l’échelle mondiale

Selon les autorités, ces réseaux utilisaient des techniques avancées d’ingénierie sociale et des plateformes numériques pour cibler des victimes à l’échelle mondiale.

La police de Dubaï, qui a piloté l’opération, souligne l’importance de la coopération internationale face à des menaces « complexes et en constante évolution ». L’intervention coordonnée a notamment permis l’arrestation d’un responsable clé en Thaïlande, avec l’appui de la police locale.

Le FBI a salué une action « déterminante » contre des réseaux exploitant des victimes au-delà des frontières, tandis que la Chine a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération internationale pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité financière.