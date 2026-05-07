Le Parquet européen ouvre une enquête sur le RN pour fraude présumée aux fonds européens

Au cœur de l’affaire : des séances de media training financées sur le budget européen, mais qui auraient en réalité servi à préparer Jordan Bardella à la présidentielle de 2022.

Une plainte contre X de l’association AC!! Anticorruption, transmise par le Parquet national financier, a conduit le Parquet européen à ouvrir une enquête visant le Rassemblement national pour détournement de fonds européens et favoritisme.

Un contrat litigieux dès l’origine

Tout commence en avril 2020, lorsque le groupe parlementaire européen Identité et Démocratie (ID), dont fait partie le RN, lance un appel d’offres pour recruter un coach médiatique. Le contrat est finalement attribué à la société « Kon Tiki », fondée par Pascal Humeau dont l’entreprise n’avait alors qu’un an d’existence, alors que l’appel d’offres exigeait trois ans d’ancienneté. Une autre candidate, la société « Tartalacom », remplissait pourtant ce critère.

Selon la plainte, le délai de l’appel d’offres aurait même été prolongé pour permettre à Humeau de candidater. Ce dernier aurait lui-même reconnu que l’appel d’offres « n’existait que pour la forme » et que c’est Bardella qui avait souhaité travailler avec lui.

Des fonds européens détournés vers la campagne présidentielle ?

C’est à partir de septembre 2021 que les faits deviennent potentiellement délictueux. Pascal Humeau, rémunéré sur le budget du Parlement européen pour former les eurodéputés du groupe ID aux enjeux européens, aurait en réalité consacré son travail à préparer Jordan Bardella, devenu président par intérim du RN, à la campagne présidentielle française de 2022. Les deux hommes se seraient rencontrés 26 fois dans ce cadre.

Or, les règlements européens interdisent strictement l’utilisation des fonds de l’Union pour financer des campagnes politiques nationales. C’est sur ce point précis que la plainte déposée par l’association AC!! Anticorruption, représentée par Me Karsenti et fondée sur un article du Canard enchaîné daté du 26 novembre 2025, s’appuie pour dénoncer un détournement présumé de fonds publics.

Le RN face à la justice

Cette nouvelle enquête s’ajoute à une série de procédures qui fragilisent le parti. En juillet 2025, le Parquet européen avait déjà ouvert une investigation sur l’ancien groupe Identité et Démocratie pour plus de 4,3 millions d’euros de dépenses jugées indues, le fameux « budget 400 », budget de communication des eurodéputés. Le RN et 25 de ses cadres ont par ailleurs déjà été condamnés dans l’affaire des assistants parlementaires.

Sur le plan national, une information judiciaire a été ouverte sur de possibles surfacturations lors de récentes campagnes électorales. Et le 7 juillet prochain, le verdict en appel concernant Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires est très attendu.