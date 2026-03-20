Lettre ouverte aux élu(e)s de la majorité fraîchement élue à Verny

Danièle Jager-Weber, électrice de la commune de Verny, en Moselle, a obtenu la radiation de quatre personnes injustement inscrites sur les listes électorales de la commune. Mais elle soupçonne une fraude plus vaste…

Mesdames, Messieurs,

Ce soir se tiendra la première réunion du Conseil Municipal de la mandature. À cette occasion, je tiens à vous adresser la présente à la fois en tant citoyenne de cette commune, mais également, en qualité d’ancienne élue du territoire.

Dimanche 15 mars 2026, vous avez été élu(e)s grâce à 45 voix d’avance, ce n’est certes pas un triomphe, mais le respect des règles de la démocratie nous enjoint de l’accepter.

Toutefois, permettez-moi de tempérer quelque peu l’enthousiasme frénétique qui a saisi certains de vos soutiens au point de faire craquer le vernis de respectabilité qu’ils se plaisent à mettre en exergue à grands coups de valeurs affichées, mais manifestement, mal assimilées.

« Sans lien réel avéré avec a commune »

Après une étude poussée tant des listes électorales, des listes d’émargement que des listes des procurations, il me semble indispensable de vous préciser que votre « victoire » ne tient qu’à un fil et que ce fil n’est pas vraiment empreint de pureté virginale.

En effet, du fait de l’« inaction bienveillante » de celui qui va occuper le poste de Maire durant un second mandat, plus de 155 électeurs* de plus de 26 ans sans lien réel avéré avec la commune si ce n’est sentimental ou à visée politique, mais avec pour caractéristique commune celui d’y avoir un domicile de complaisance aimablement, mais illégalement fourni par des membres de leur famille, sont inscrits sur les listes électorales de Verny, cerise sur le gâteau, 46 d’entre eux sont venus déposer un bulletin dans l’urne.

Mes interventions publiques concernant la radiation par le Tribunal Judiciaire de Metz de quatre d’entre eux auront, sans nul doute, amené les autres à ne pas prendre le chemin des urnes, dimanche dernier. Mon action citoyenne aura, en cela, été utile.

J’attends désormais du futur Maire qu’il entreprenne un véritable toilettage des listes électorales comme le lui commandent les articles L16 à L29 du Code électoral. La démocratie locale s’en portera beaucoup mieux !

L’opposition représente 48,18% des exprimés

Je forme le vœu que la modestie de votre victoire vous amène à réellement partager le pouvoir, en dépit de la prime majoritaire exorbitante que vous octroie la Loi, avec les membres de l’opposition qui représentent tout de même 48,18% des suffrages exprimés.

À tous les membres, sans exception, de cet organe délibératif qu’est le Conseil Municipal, je souhaite un mandat fructueux au service de l’intérêt de TOUS les habitants de Verny !

Soyez assurés de ma vigilance républicaine,

Verny, le 20 mars 2026

Danièle JAGER-WEBER

*remarque importante pour la compréhension de mon propos : le chiffre de 150 ne prend pas en compte les personnes ayant eu un domicile réel aux termes de l’article L11 du Code électoral qui ont quitté la commune sans s’être réinscrits dans leur nouveau lieu de résidence. Ils sont également pléthore, mais n’interfèrent pas dans le résultat de l’élection puisqu’aucun n’a participé au scrutin du 15 mars.