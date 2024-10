Cavaillon : Incendie criminel du commissariat

Des véhicules de police ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi à Cavaillon, sans faire de blessés. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine des faits, qui semblent être liés à des représailles des narcotrafiquants.

Des véhicules de police incendiés en pleine nuit

Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre, plusieurs véhicules de police ont été incendiés devant le commissariat de Cavaillon, dans le Vaucluse, aux alentours de 5 heures du matin. Selon une source proche de l’enquête citée par BFMTV, aucun blessé n’est à déplorer. Les autorités locales ont rapidement évacué le commissariat, où cinq gardes à vue étaient en cours. Les personnes concernées ont été transférées vers un autre site sécurisé.

Pour l’heure, l’origine de l’incendie reste indéterminée. Le directeur départemental de la police nationale du Vaucluse, Emmanuel Desjars de Keranrouë, a annoncé que la division criminelle d’Avignon avait été saisie de l’affaire sur instruction de la procureure. Bien que cette information n’ait pas encore été confirmée par le parquet d’Avignon, le directeur a émis l’hypothèse d’une réaction des narcotrafiquants. En effet, de nombreuses opérations policières ont récemment été menées dans la cité du Docteur Ayme à Cavaillon, aboutissant à plusieurs saisies majeures.

Des représailles présumées après des opérations antidrogue

Depuis plusieurs semaines, la police multiplie les interventions dans ce quartier sensible, aboutissant à l’arrestation de 25 individus et à la saisie de 15 kilos de cannabis, 6 kilos de cocaïne, ainsi que plusieurs armes et 20 000 euros en liquide. « Certainement que tout cela crée de l’animosité envers la police », a déclaré Emmanuel Desjars de Keranrouë. « On leur a fait très mal et on continuera de leur faire très mal », a-t-il ajouté, en assurant que l’activité du commissariat a repris normalement dès ce mercredi matin, malgré la destruction des véhicules de police, qui ont été remplacés.

Du côté des syndicats de police, la tension est palpable. William Maury, délégué national nuit du syndicat Alliance Police nationale, a rapporté la vive frayeur des agents présents lors de l’incident. « Ils se sont vus mourir », a-t-il confié, dénonçant également des représailles après les récentes opérations de « place nette » dans la région.

Un climat de violence croissant envers les forces de l’ordre

Ce nouvel incident s’inscrit dans un climat de violence croissante à l’égard des forces de l’ordre. « Une fois encore, un commissariat a été attaqué », a réagi le syndicat des officiers et commissaires de police SCSI sur le réseau social X (anciennement Twitter). Ils soulignent que « la France est le seul pays européen où des commissariats sont régulièrement ciblés ».

La tension s’était déjà accrue lundi soir après l’interpellation d’un individu à Cavaillon, suivi par deux autres arrestations, dont celle du locataire d’un box. Les forces de l’ordre y avaient découvert un arsenal conséquent, comprenant trois fusils à pompe, un kilogramme de cocaïne, trois kilogrammes de résine de cannabis, ainsi que diverses munitions et chargeurs. À ce stade, cependant, aucun lien n’a été formellement établi entre ces arrestations et l’incendie criminel.

L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette attaque, qui intervient dans un contexte déjà tendu pour les forces de police en France.

Alerte Info:

4 VL de police incendiés cette nuit devant le commissariat de Cavaillon en représailles à plusieurs opérations Place Nette.

La France 2024

La France qui brûle

La France sans autorité

La France sans sanction

Soutien aux collègues de Cavaillon@alliancepolice pic.twitter.com/3jK7o4rc4w — Rudy Manna (@RudyManna2) October 9, 2024