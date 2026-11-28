Plusieurs policiers et participants ont été blessés samedi 28 novembre lors de violents incidents en marge du banquet organisé par le Canon français à la halle d’Iraty. Les opposants, qui dénoncent un événement proche des milieux ultraconservateurs, avaient tenté d’empêcher les convives d’accéder au site. Le repas a finalement pu se tenir.

La tension était particulièrement vive ce samedi à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le banquet du Canon français, qui réunissait environ 1 500 convives à la halle d’Iraty, a été perturbé par une manifestation organisée par plusieurs dizaines d’organisations opposées à cet événement, accusé de véhiculer des idées d’extrême droite.

En fin de matinée, des manifestants ont tenté de bloquer l’accès au site en formant un « rempart humain ». Des convives ont été pris à partie à leur arrivée. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour permettre aux participants de rejoindre la salle, sous les huées et les slogans antifascistes.

Sept policiers et cinq participants blessés

Les affrontements ont rapidement dégénéré. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les opposants. Certains manifestants, masqués ou cagoulés, ont riposté par des tirs de mortiers d’artifice. Des poubelles et des barrages ont également été incendiés à proximité du site.

Le bilan communiqué par le parquet de Bayonne fait état de sept policiers blessés et de cinq participants au banquet également blessés, principalement de manière légère. Un policier a été hospitalisé après avoir été atteint au bras par un objet en bois aiguisé. Selon les informations communiquées par la procureure, une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours lui a été prescrite.

Une enquête a été ouverte pour violences aggravées. Plusieurs gardes à vue étaient en cours dans l’après-midi, selon les informations rapportées par les médias.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a condamné les « violences extrêmes » commises par les manifestants et indiqué suivre la situation avec le préfet.

Un banquet sous haute tension

Le Canon français revendique des banquets populaires autour de la gastronomie, des produits du terroir, du patrimoine et de la convivialité. Ces événements rassemblent des centaines, parfois des milliers de participants, dans une ambiance revendiquée comme festive et patriotique.

Mais le mouvement est régulièrement critiqué par ses opposants, qui lui reprochent de servir de vitrine à des idées conservatrices et ultraconservatrices. La présence au capital de la société organisatrice d’une structure liée au milliardaire Pierre-Édouard Stérin, figure controversée de la droite conservatrice, nourrit ces accusations.

Les manifestants de Biarritz, issus de syndicats, d’associations, de collectifs, de partis politiques et de mouvements antifascistes, dénonçaient ainsi ce qu’ils considèrent comme un projet politique derrière une façade gastronomique.

La liberté de réunion au cœur de la polémique

Pour les participants au banquet, l’événement relève de la liberté de réunion et de la convivialité. Certains convives ont dénoncé les tentatives de blocage et les violences, estimant qu’ils devaient pouvoir participer librement à un repas sans être pris à partie en raison de leurs opinions supposées.

À l’intérieur de la halle, le banquet a finalement pu se dérouler. Les organisateurs ont appelé les convives à garder une attitude irréprochable et à ne pas répondre aux provocations. La Marseillaise a notamment été entonnée.

À l’extérieur, les incidents ont relancé le débat sur la violence politique en France. À droite et au sein du Rassemblement national, plusieurs responsables ont dénoncé les méthodes des militants antifascistes et les atteintes à la liberté de réunion. À gauche, les opposants maintiennent leur critique du Canon français et de ses soutiens, tout en dénonçant les conditions dans lesquelles la manifestation a été dispersée.

Un révélateur des fractures françaises

Au-delà des violences, l’affaire de Biarritz illustre la polarisation croissante du débat politique français. Des événements présentés comme des rassemblements culturels ou festifs deviennent désormais des terrains d’affrontement entre mouvements militants et courants politiques antagonistes.

Le banquet du Canon français, qui devait célébrer le terroir et la gastronomie, s’est ainsi transformé en symbole d’une confrontation idéologique, au cours de laquelle la violence a pris le pas sur le débat démocratique.

À Biarritz, le repas a bien eu lieu. Mais les affrontements qui l’ont entouré laissent derrière eux une nouvelle polémique sur la liberté de réunion, la contestation politique et la montée des violences militantes. L’attitude des antifa rappelle étrangement celle des Chemises brunes dans les années 1920 en Allemagne.

Ce policier syndicaliste explique parfaitement ce qu’il s’est passé à Biarritz, c’est juste surréaliste!

À Biarritz, il y a 7 policiers blessés, dont l’un gravement : il a eu le bras perforé par un pieu en bois affûté en pointe (sorte de javelot) 😳

Il a perdu énormément de sang, ses jours ne sont pas en danger.

Un autre a pris un pavé sur la cheville, un blessé dans le mollet, un policier de la BAC blessé ainsi que 2 CRS.

On a eu des black blocs, des gens d’ultragauche venus d’Espagne, du Pays basque français, des Italiens et des Allemands.

Des gens appelaient à venir perturber cette manifestation, qui est juste des gens qui sont venus faire la fête.

Ces personnes d’ultragoauche, ces antifas ont voulu s’opposer à cela, ils veulent politiser une fête, c’est assez inquiétant.

On marche sur la liberté des gens, la liberté d’aller et venir, la liberté de faire la fête, la liberté de manger ce que l’on veut.

On est vraiment face à des anarchistes.

Les collègues ont eu à faire face à des individus ultra-violents qui sont venus les agresser physiquement, armés de mortiers, de bois affûtés comme des lames, de projectiles, de barres de fer.

Ils étaient masqués, équipés de cagoule.

On a affaire à des délinquants, ultra-violents qui ne supportent pas la réponse policière.

Bientôt, vous les entendrez sur les plateaux TV ou de radio venir dire que la police les a agressés, c’est eux qui viennent mettre le bazar à la base.

La police est là pour faire régner l’ordre. » — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) November 28, 2026

Géraud du Fayet de La Tour, Le Co-Fondateur du Canon Français DETRUIT BFM et sa journaliste en direct. https://t.co/ljIoyK8eb7 — marco (@marcotaage) November 28, 2026

🔴😳 À Biarritz, plusieurs participants au Canon Français ont été blessés par des antifas qui les empêchaient de se rendre à l’événement, certains ont la tête en sang, des poussettes et des enfants ont reçu des excréments, une Mamie a été poussée aux cris de « Que la canicule t’emporte! » Les petits fascistes d’extrême-gauche sont en roue libre totale dans ce pays. C’est tellement grave. Soutien total au @CanonFrancais et à tous ses canonniers ! 🫶🏻🇫🇷 https://t.co/mMmGE9yO5k — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) November 28, 2026