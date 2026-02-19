Royaume-Uni : Le prince Andrew en garde à vue

Le frère cadet du roi Charles III, Andrew Mountbatten-Windsor (anciennement le prince Andrew) a été arrêté au Royaume-Uni, ce matin, le jour de son 66ᵉ anniversaire. La police de Thames Valley a indiqué qu’il a été arrêté pour soupçon de faute dans l’exercice de fonctions officielles.

C’est un véritable tremblement de terre qui secoue ce matin le Royaume-Uni. L’enquête porte sur les activités d’Andrew lorsqu’il était émissaire spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l’investissement, entre 2001 et 2011. Les révélations récentes des fichiers Epstein publiés par le département américain de la Justice semblent montrer qu’il aurait transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein.

Des perquisitions

Des officiers ont été photographiés arrivant à sa résidence à Sandringham, le domaine du roi Charles en Norfolk. Des perquisitions sont en cours en Norfolk et dans le Berkshire, où il vivait jusqu’à récemment.

Mountbatten-Windsor a été dépouillé de son titre de « prince » l’année dernière. Il a toujours nié tout acte répréhensible, qu’il soit financier ou sexuel, en lien avec Epstein. Le roi Charles avait déclaré ce mois-ci être prêt à aider la police dans ses investigations contre son frère.

« Personne n’est au-dessus des lois »

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré : « personne n’est au-dessus de la loi ». Les frères et sœurs de Virginia Giuffre — qui avait accusé Andrew de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans, et qui est décédée en avril 2025 — ont exprimé leur soulagement, affirmant que leur sœur « avait fait ça pour vous », s’adressant aux victimes.

Il s’agit de la première fois dans l’histoire moderne qu’un membre de la famille royale britannique est arrêté dans le cadre d’une potentielle affaire criminelle.

L’affaire est désormais considérée comme sensible par la police, qui a demandé à la presse de faire preuve de prudence pour éviter tout outrage à la cour.

