Le corps du petit Émile retrouvé

Les restes du petit garçon disparu le 8 juillet 2023 ont été retrouvés ce samedi 30 mars 2024 par une promeneuse, à 1 km de la maison de ses grands-parents, dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une découverte qui pose beaucoup de questions.

C’est un rebondissement de taille dans l’enquête sur la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, qui s’est littéralement volatilisé le 8 juillet 2023 dans ce petit hameau du Haut-Vernet où il était en vacances chez ses grands-parents. Ses restes ont été découverts par une randonneuse, ce samedi 30 mars 2024, à environ 1 km du lieu de sa disparition. Les ossements ont immédiatement été envoyés à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN) qui ont pu constater qu’ils appartenaient bin à l’enfant disparu.

Beaucoup de questions

C’est la randonneuse qui, curieusement, aurait apporté elle-même le crâne du petit garçon à la gendarmerie. Aussitôt, la zone a été « gelée » et de nouvelles recherches ont été entreprises pour tenter de retrouver d’autres ossements ainsi que les vêtements que portait l’enfant au moment de sa disparition. Et, bien entendu, tout indice pouvant expliquer ce qui s’est passé le 8 juillet 23.

Cette découverte pose plus de questions qu’elle n’apporte pour l’instant de réponses. Car selon les gendarmes, l’endroit où ont été trouvés les ossements ont été « archifouillés ». On peut donc se demander si les personnes qui ont ratissé les lieux sont passés à côté du corps ou bien si le corps a été apporté par la suite. On se demande pourquoi seul le crâne a été découvert ? Pourquoi il n’y a pas les vêtements. Bref, comment les restes de l’enfant sont arrivés jusqu’ici.

Une nouvelle direction de l’enquête

Il est étrange de constater que cette découverte intervienne au lendemain de l’audition de 17 personnes du hameau, le jeudi 28 mars 2024, même si, évidemment, il est difficile d’établir un lien direct entre les deux événements.

En tout cas, l’enquête prend une nouvelle direction. Interrogé sur LCI, le ministre de l’Intérieur a expliqué : « On va accéder à la demande pour que l’IRCGN, ceux qui font les analyses, qui ont un très haut niveau de technicité, aille sur place pour découvrir très vite ce qu’il s’est passé… Je suis sûr qu’on trouvera » grâce aux analyses et moyens techniques.