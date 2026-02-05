L’affaire Epstein fait trembler des personnalités françaises

Plusieurs personnalités françaises apparaissent dans les fichiers liés à Jeffrey Epstein. Si leur présence suscite des interrogations, aucune n’est encore accusée d’implication dans les crimes du financier américain.

L’ouverture des documents judiciaires américains liés à Jeffrey Epstein a provoqué une onde de choc jusqu’en France. Plusieurs noms de l’establishment français y figurent, soulevant questions et polémiques. Mais que révèlent réellement ces fichiers ?

Jack Lang : des échanges qui interpellent

L’ancien ministre de la Culture socialiste et actuel président de l’Institut du monde arabe entretenait une relation avec Epstein depuis au moins 2012, comme en témoignent de nombreux courriels. Ces échanges portent principalement sur l’organisation de voyages et des questions logistiques : locations de voitures, avions privés..

Un mail d’Epstein abordant des thèmes sensibles a particulièrement attiré l’attention médiatique. Jack Lang, qui affirme se sentir « blanc comme neige », assure n’avoir rien su des activités criminelles du financier. À ce jour, aucun élément ne le relie aux crimes d’Epstein.

Caroline Lang démissionne

La fille de Jack Lang, productrice de cinéma, a cofondé en 2016 une société basée dans les Îles Vierges avec Epstein. Les documents révèlent des échanges d’affaires sur des projets artistiques. Suite à ces révélations, elle a quitté la présidence de l’Union des producteurs indépendants. Là encore, aucune preuve d’implication criminelle n’a été établie.

Des artistes et hommes d’affaires cités

Le chef d’orchestre Frédéric Chaslin apparaît dans un mail de 2013 où il suggère à Epstein une personne pour l’accompagner dans des visites de musées. Il nie formellement toute implication inappropriée.

Le réalisateur Michel Hazanavicius (oscarisé pour The Artist) a échangé quelques courriels avec Epstein entre 2012 et 2014, après une rencontre lors d’une réception parisienne. Il affirme avoir cessé tout contact après avoir été mis en garde par son entourage.

Olivier Colom, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et banquier, a correspondu avec Epstein de 2013 à 2018 pour organiser des rencontres d’affaires. Les échanges restent de nature professionnelle.

Le monde de la finance également concerné

Ariane de Rothschild, ancienne directrice exécutive du groupe Edmond de Rothschild, entretenait des relations personnelles et professionnelles avec Epstein depuis 2013. Les documents mentionnent réunions de travail et discussions économiques, sans indication de connaissance des activités criminelles.

D’autres noms circulent de manière plus périphérique : Bruno Le Maire est mentionné sans contact direct démontré, tandis que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron apparaissent dans des mentions indirectes sans preuve de communication substantielle.

Un débat sur les réseaux d’influence

Ces révélations alimentent un débat sur la manière dont Jeffrey Epstein s’est inséré dans les cercles influents français. Toutefois, les experts rappellent qu’apparaître dans ces fichiers ne signifie ni culpabilité ni connaissance des crimes commis. La plupart des échanges documentés relèvent de relations sociales, professionnelles ou logistiques.

À ce stade, aucune nouvelle procédure pénale n’a été ouverte en France suite à ces révélations.

