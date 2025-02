Trump impose des droits de douane pour lutter contre le trafic de fentanyl

Le président américain cible la Chine, le Mexique et le Canada dans sa guerre contre l’opioïde qui ravage les États-Unis. La guerre commerciale menée par Donald Trump vise aussi le trafic de drogue.

En imposant de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises, mexicaines et canadiennes, Donald Trump entend contraindre ces pays à intensifier leur lutte contre le trafic de fentanyl, un opioïde synthétique responsable de milliers de décès par overdose aux États-Unis chaque année.

Un opioïde dévastateur

Le fentanyl est un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l’héroïne, mais beaucoup moins coûteux et plus facile à produire. Selon les autorités américaines, cette drogue a causé plus de 70 000 décès par overdose en 2023 et représente la principale cause de mortalité chez les Américains âgés de 18 à 45 ans.

D’après la DEA (l’agence américaine de lutte antidrogue), la Chine constitue « la principale source de précurseurs chimiques liés au fentanyl introduit clandestinement aux États-Unis ». Si Pékin a renforcé ses contrôles en 2019, les trafiquants ont adapté leurs méthodes : les précurseurs chimiques sont désormais envoyés au Mexique, où ils sont transformés en fentanyl avant d’être acheminés vers les États-Unis.

Des mesures américaines contestées

Face à ce fléau, Donald Trump a officialisé l’imposition de 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, en plus de taxes visant le Canada et le Mexique. Le président républicain accuse notamment Pékin de passivité face au trafic des composants du fentanyl.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de l’administration Biden, qui avait fait de la lutte contre le fentanyl l’une de ses priorités. En octobre dernier, Washington avait sanctionné des dizaines d’entités et d’individus basés en Chine, accusés d’être « la source d’approvisionnement » de trafiquants américains et de cartels mexicains.

Une efficacité incertaine

Rien ne garantit cependant que les droits de douane imposés par Trump auront l’effet escompté. Comme le souligne Vanda Felbab-Brown, spécialiste de la question, « la Chine étend sa coopération en matière de lutte contre le narcotrafic avec les pays avec lesquels elle entretient de bonnes relations […] Et avec les pays avec lesquels elle entretient de mauvaises relations ou avec lesquels les relations se détériorent, elle refuse toute coopération. »

Plusieurs experts estiment que seuls des efforts de coordination plus étroits entre Washington et Pékin permettraient de résoudre efficacement ce problème. Les réseaux complexes de blanchiment d’argent impliquant des gangs chinois compliquent également la situation. Selon la chercheuse Zongyuan Zoe Liu, « obtenir le soutien de Pékin pour arrêter le flux de fentanyl illicite et de ses précurseurs chimiques est une première étape cruciale pour assécher l’approvisionnement » du trafic.

Pour bien comprendre pourquoi Trump est fâché avec le Canada et le Mexique, c’est qu’il leur reproche d’inonder les Etats-Unis de la drogue qui tue énormément d’américains chaque jour, le Fentanyl.

Dans ce petit reportage, on vous montre une villa au Canada où un cartel de la… pic.twitter.com/hGkaU0Tpgl — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) February 4, 2025