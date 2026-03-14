Iran, Ukraine : quand les guerres se rejoignent

La jonction des conflits ukrainien et iranien ouvre une nouvelle ère de l’instabilité mondiale.

Une déclaration fracassante est venue bousculer, ce samedi, la géopolitique déjà en ébullition du moment. Ibrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, a affirmé sur le réseau social X que l’Ukraine avait transformé l’ensemble de son territoire en cible légitime pour l’Iran, en invoquant l’article 51 de la Charte des Nations Unies. La raison avancée : le soutien militaire apporté par Kiev à Israël, alors que ce dernier est en guerre ouverte contre la République islamique.

Ni l’Ukraine ni Israël n’ont officiellement déclaré coopérer en matière de drones depuis le début de la guerre en Iran. Pourtant, la rhétorique iranienne s’appuie sur une réalité que les chancelleries occidentales peinent à nommer clairement : les deux conflits, celui d’Ukraine et celui du Moyen-Orient, sont désormais structurellement liés.

Le drone, fil conducteur de deux guerres

Au cœur de cette convergence, il y a le drone Shahed. Après en avoir fourni des milliers à Moscou, l’Iran a pu observer la façon dont la Russie les a utilisés contre l’Ukraine. L’Ukraine est visée quasi quotidiennement par des centaines de ces drones russes longue portée, une arme de conception iranienne que Moscou a copiée et produit désormais massivement sous le nom de Gueran-2 — le même modèle que l’Iran a lancé sur des pays du Golfe et Israël pour riposter aux bombardements israélo-américains.

L’ironie de l’histoire veut que cette guerre des drones ait fait de l’Ukraine un acteur inattendu du conflit moyen-oriental. Volodymyr Zelensky a confirmé avoir reçu une demande de Washington pour un soutien spécifique en matière de protection contre les Shahed au Moyen-Orient, et a donné des instructions en ce sens. Une équipe ukrainienne a été dépêchée en Jordanie, qui abrite des actifs militaires américains à sa base de Muwaffaq Salti. Kiev, qui se débattait dans une guerre d’usure contre Moscou, se retrouve ainsi à exporter son savoir-faire anti-drones vers le théâtre même dont proviennent les armes qui la frappent chaque nuit.

Pour contrer les Shahed, Kiev a développé des drones intercepteurs dont le prix varie entre 1 000 et 2 000 dollars seulement, passant du prototype à la production de masse en quelques mois en 2025 — une innovation que l’Ukraine espère désormais utiliser comme levier géopolitique pour obtenir en retour des armements de pointe.

Les limites militaires de la menace iranienne sur l’Ukraine

La déclaration du député Azizi soulève immédiatement une question stratégique : l’Iran est-il réellement capable de frapper le territoire ukrainien ? Les drones Shahed peuvent atteindre des cibles situées jusqu’à 2 500 km de distance, ce qui leur permet de menacer des pays du Golfe ainsi que Chypre, au sud de l’Europe. L’Ukraine, quant à elle, se trouve à la limite extrême de cette portée maximale — et encore, uniquement par certaines routes aériennes.

Mais ces routes passent par des espaces aériens hostiles à Téhéran. L’Azerbaïdjan et la Géorgie, pays riverains du Caucase par lesquels devrait transiter toute frappe iranienne vers l’Ukraine, abritent des installations sécuritaires étroitement liées à l’Occident. La menace reste donc, pour l’heure, davantage rhétorique que militairement immédiate — même si elle marque une escalade verbale sans précédent dans la géographie des conflits actifs.

La Crète, nouvelle frontière du renseignement

Loin des déserts du Golfe, c’est en Méditerranée orientale que se joue discrètement un autre front : celui du renseignement. La baie de Souda confirme aujourd’hui son rôle central dans l’équilibre stratégique de la Méditerranée orientale, utilisée par la marine hellénique, les États-Unis et l’OTAN — et cette importance militaire soulève des inquiétudes locales alors que l’île de Crète se trouve désormais au cœur d’enjeux géopolitiques qui dépassent largement ses frontières.

Les affaires d’espionnage se multiplient autour de la base. Un ressortissant géorgien originaire d’Azerbaïdjan a été arrêté à l’aéroport d’Athènes, soupçonné d’espionner pour le compte de l’Iran la base navale de Souda. Il maintenait une communication directe avec des sources en Iran via une application cryptée, et de nombreuses photographies de la base hellénique ont été retrouvées sur son téléphone. Dans un autre cas, un ressortissant polonais de 58 ans a été inculpé d’espionnage pour avoir photographié des navires de guerre et transmis les images vers un compte situé hors de Grèce.

L’USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions au monde, avait jeté l’ancre dans la baie de Souda fin février — officiellement pour un ravitaillement logistique, mais le message envoyé à Téhéran ne laissait guère place au doute. Sa présence n’a fait qu’attiser l’intérêt des services de renseignement adverses pour cette position clé.

Émirats arabes unis : Téhéran sonne l’alerte

En marge des tensions ukrainiennes, Téhéran a franchi ce samedi un cap supplémentaire dans l’escalade régionale. L’Iran a émis des avis d’évacuation d’urgence à l’intention des populations résidant à proximité des grands ports émiratis — Jebel Ali, Khalifa et Fujairah — signalant une possible intensification des opérations dans le Golfe. Des attaques de drones ont visé le port pétrolier de Fujairah, avec d’importants panaches de fumée s’élevant de l’installation.

Vers une guerre totale par procuration ?

Ce que dessine l’enchaînement de ces événements, c’est l’émergence d’une guerre mondiale fragmentée, où chaque théâtre d’opérations alimente les autres. L’Ukraine livre son savoir-faire anti-drones au Golfe. L’Iran arme la Russie contre l’Ukraine. Israël joue les intermédiaires en coulisses. La Crète devient un point d’observation privilégié — et donc une cible potentielle. Tirer un intercepteur d’un million de dollars sur un drone de 25 000 à 40 000 euros est une stratégie d’usure financièrement insoutenable pour l’Occident.

La déclaration du parlementaire iranien Azizi sur l’Ukraine n’est peut-être pas encore une déclaration de guerre. Mais elle est le symptôme d’un monde où les conflits ne s’arrêtent plus aux frontières des théâtres qui les ont vus naître.

⚡️JUST IN Russia has carried out 4600 Shahed-136 drone strikes against Ukraine in the last 2 years – FDD Moscow pays Iran 193 thousand dollars per unit. pic.twitter.com/BUwa3LUkm8 — Iran Observer (@IranObserver0) August 18, 2024