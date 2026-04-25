Clermont-l’Hérault : Un homme abattu par les gendarmes

Un homme armé et cagoulé a été abattu par les gendarmes, samedi 25 avril au matin, à Clermont-l’Hérault (Hérault), après le braquage d’une boulangerie, ont indiqué des sources concordantes, dont la gendarmerie.

Les faits se sont déroulés vers 9 heures. Alertés pour un vol à main armée, les gendarmes sont intervenus rapidement sur place. À leur arrivée, le suspect est sorti du commerce et a ouvert le feu en leur direction. Les militaires ont riposté, le blessant grièvement.

Étrange comportement

Pris en charge immédiatement, l’homme n’a pas survécu à ses blessures malgré les premiers secours prodigués sur place. Aucun autre blessé n’est à déplorer.

Selon les premiers éléments, le comportement du suspect interroge : il n’aurait pas cherché à fuir et aurait lui-même demandé que les forces de l’ordre soient prévenues. Plusieurs hypothèses sont donc étudiées par les enquêteurs, au-delà de celle d’un simple braquage.

Enquête ouverte

Une enquête a été confiée à la section de recherches de Montpellier. L’Inspection générale de la gendarmerie nationale a également été saisie afin d’éclaircir les circonstances précises de l’intervention. Le procureur de la République s’est rendu sur les lieux.

À ce stade, les motivations de l’individu restent inconnues.