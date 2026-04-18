Région Grand Est : Karine Pueyo, nouvelle directrice de la communication

Karine Pueyo sera la nouvelle directrice de la communication de la Région Grand Est à compter du 11 mai prochain.

Diplômée de Sciences Po Toulouse et d’un DESS communication politique et animations locales, Karine Pueyo a été Directrice de la Communication de la Ville d’Épinay-sur-Seine de 2001 à 2006 puis de la Ville de Suresnes de 2006 à 2014. Depuis 2015, elle occupait les fonctions de Directrice de la Communication et du marketing territorial au sein de la Ville et de la Communauté urbaine du Grand Reims.

Elle succède à Marie Tribout qui a rejoint son affectation d’origine au sein du groupe La Poste.