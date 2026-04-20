Les aberrations de l’A31 bis

« Si j’approuve la construction de cette autoroute, je désapprouve le raccordement de part et d’autre du tunnel ! » écrit l’un de nos lecteurs, André Léonard de Terville (57) avant l’ouverture de l’enquête publique, le 4 mai 2026. Voici ses arguments.

En 2015, le gouvernement promulgue un décret prévoyant la mise à 2×3 voies de toute la partie gratuite de l’A31, allant de Toul à la Frontière luxembourgeoise, pour les portions qui sont encore à 2X2 voies !

Ce décret distingue 3 secteurs

• Le secteur sud, Toul-Frouard, par un nouveau barreau, refusé actuellement par la population

• Le secteur central, Frouard-Fey-en-Haye

• Le secteur nord, de Richemont jusqu’à la frontière (voir ci-dessous).

Elle comprendra une partie (orange) de l’A30 (voir ci-dessous, un nouveau tronçon (F4 en rouge, dont un tunnel), formant ensemble le contournement sud de Thionville, puis d’une partie en 2X3 voies, de Thionville jusqu’à la frontière ! Elle portera le nom d’A31 bis !

Ainsi formée de plusieurs tronçons, cette autoroute ne sera pas une nouvelle autoroute, construite à coté de l’A31 actuelle !

La réalisation de cette infrastructure sera confiée à un concessionnaire et financée par un péage, étant entendu que tous les usagers de cette portion versent les taxes sur le carburant au Luxembourg ! Ainsi, chaque année, ce pays perçoit environ 300 millions de taxes versé sur du carburant consommé en France, l’équivalent du projet tous les 4 ans, alors qu’avec notre argent, il ne participe que modérément !

Le secteur nord entre la bifurcation de Richemont et la Frontière !

Si la mise à 2×3 voies de la portion entre le nord de Thionville et la frontière ne pose pas de problème particulier, ce n’est pas le cas de la construction du contournement sud de Thionville !

Ce fuseau F4, retenu parmi dix variantes, traversera Florange par un tunnel profond pour éviter les nuisances dans cette ville !

Pour ne pas porter atteinte à l’allée des marronniers, classée au titre des alignements remarquables, le tunnel sera prolongé de plus de cent mètres!

Pour autant, ce projet soulève des oppositions, notamment environnementales, favorables aux transports en commun, au covoiturage et surtout au ferroviaire, y voyant une alternative à l’A31bis, alors que pour de nombreux frontaliers, leur emploi est assez éloignés de la gare!

On notera que la région Grand Est augmentera les places assises des TER d’environ 60% d’ici 2030 !

Les nuisances nombreuses et variées

Pour Uckange !

Pour comprendre, il faut savoir que le transit des poids lourds sera interdit par Thionville !

Ils devront utiliser l’A30, passant ainsi à proximité de l’école et du lotissement des Chardons, occasionnant des nuisances notables, puis traverser la zone St Agathe pour accéder au tunnel et ressortir après les marronniers, se dirigeant en surface, vers une bifurcation qui remplacera l’échangeur 42 existant, avant de s’engageant sur la portion à 2X3 voies, en direction de la frontière et idem dans l’autre sens et pour les automobilistes qui le souhaitent !

Ainsi Uckange subira un accroissement des nuisances, sans bénéficier d’une réduction quelconque en centre-ville et notamment au T de la route de Thionville, bordé d’habitations ! !

Ainsi, sans échangeur entre l’A31bis et la D653 (La route de contournement de Terville) les municipalités d’Uckange et de Florange ne pourront pas interdire leur centre-ville aux PL qui desservent Arcelor, le port multimodal et la future usine d’hydrogène, alors que ce serait possible avec ma proposition !!

Ci-dessous, un gros plan du croisement de l’A31 bis avec la D13 (route entre Terville et Hayange) le point central de ma proposition ! On y voit les ‘’communications’’ qui permettront aux PL d’utiliser le tunnel dans un sens et revenir dans l’autre, en utilisant alors une voie de la D653, et desservir leurs clients susnommés et inversement en évitant les centres-villes !

Un non-sens parmi tant d’autres pour une nouvelle autoroute qui ne captera qu’une partie du trafic PL!

Pour Florange sud et la zone industrielle St-Agathe

Venant de l’A30, le nouveau tronçon traversera cette zone, imposant plus d’une quinzaine d’expropriations d’entreprises, totales ou partielles mais arbitraires et traumatisantes, alors que certaines entreprises se sont installées après la programmation de l’A31 bis !

Ce point particulièrement clivant, aurait-il incité le préfet précédent à la mise en ‘’stand-by’’ du projet ?

Ces entreprises se sont constituées en collectif d’opposition pour tenter d’empêcher ce projet ! Attitude compréhensible mais dommageable pour l’activité économique du secteur !

Or ma proposition évite ces expropriations ainsi que les nuisances à proximité d’Uckange (les Chardons et l’école)

Pour Florange nord, à proximité de Terville

Les marronniers et les habitants

Les habitants de Terville n’ayant pas bénéficié d’une telle bienveillance, la suite du tracé sera réalisée en surface, à équidistance entre la clôture du domaine de Bétange et leurs habitations ! Pour le porteur de projet, il semblerait que l’humain ait moins de valeur que des marronniers ou qu’une clôture, fussent-ils classés ?

Pour autant, si j’approuve ce projet, car nécessaire, je m’oppose à ce tracé, comportant de nombreuses incohérences qui impacteront durement les habitants des villes d’Uckange, Florange et Terville, alors qu’il est possible de faire mieux sans faire plus cher !

Pour supprimer les nuisances supportées par les habitants, les maires de Florange et de Terville demandent un prolongement du tunnel par une tranchée couverte au-delà des habitations !

M. le préfet n’y serait pas hostile à condition de trouver un financement, pourtant possible avec ma proposition !

L’échangeur 42, l’incohérence absolue !

Cet échangeur est fortement utilisé par les travailleurs frontaliers de Terville, Florange, Serémange, Hayange et au-delà, pour accéder à l’autoroute et se rendre à leur travail au Luxembourg !

Après la mise en service de l’A31bis, ils continueront de l’emprunter d’où l’importance de son maintien !

Or, par souci de simplification, puisqu’il existe 5 échangeurs sur 5 km, le porteur de projet ou Paris avait prévu de le supprimer pour n’en faire qu’une bifurcation de raccordement, mais sans le préciser clairement sur le document de 2022, en mentionnant : nœud nord en lieu et place de bifurcation !

Un genre d’insincérité !

Le pot aux roses a été découvert fortuitement à la 7ᵉ réunion de concertation sur huit de prévues et a failli passer inaperçu avant qu’il ne soit trop tard !

Dans ce cas, les frontaliers devaient alors emprunter l’échangeur suivant, le 43, traverser Veymerange alors que les heures de forte affluence correspondent aux heures d’entrées et sorties de l’école et de la halte-garderie !

Comment, pour des raisons de facilité, des ingénieurs peuvent-ils concevoir une nouvelle autoroute en créant un tel danger?

Une incohérence absolue !

Devant le tollé, M. le préfet Touvet a consenti à revoir cet échangeur en ordonnant que toutes ses fonctions soient maintenues !

Problème, le porteur de projet n’a pas dit comment !

Au lieu de traiter la cause de cette incohérence en décalant le tracé d’environ 20 m vers l’Etoile, afin de passer à coté de l’échangeur et maintenir ses fonctions, le porteur de projet a jugé préférable de conserver le tracé initialement prévu et de construire un nouvel échangeur à proximité de Terville, aux frais des usagers!

Encore une incohérence !

Or le passage dans l’échangeur 42 comportait déjà un défaut de conception en réduisant le rayon de courbure de l’A31 avant le raccordement!

Pour conserver ce rayon, réduit inutilement, le porteur de projet a préféré déplacer la courbe de l’A31 vers Terville, en y rajoutant une bretelle, imposée par le nouvel échangeur !

Ainsi, le décalage et la nouvelle bretelle amputeront inutilement la forêt de Terville, réduisant considérablement le merlon d’arbres entre cette bretelle, les habitations, le pumptrack et le futur espace de plein air ! !

Ainsi demain, en fréquentant le pumptrack, les petits Tervillois prendront un bol d’air pollué !

Ne touche-t-on pas le fond dès lors qu’on s’attaque à la santé des enfants ?

Dans le même esprit, la plaquette d’information relative aux modifications de PLU, publiée en septembre 2024 (ci-dessous) ne comportait que l’amputation de la forêt mais pas le tracé, ne permettant de s’assurer de la nécessité !

Bien que réclamé, la communication de ce tracé a été refusée à Terville en septembre 2024, mais accordée quelques jours plus tard à une même réunion à Florange !

D’autre part, ce tracé incompréhensible impose également la destruction de la route de contournement (D653), prévoyant sa reconstruction à côté des habitations, protégées par un merlon végétalisé standard ou par un mur au bout du jardin de certaines habitations !

Que d’incohérences alors que les économies des dépenses inutiles pourraient financer le prolongement du tunnel !

Tout ce qui se trouve dans l’encadré ci-dessous, sera détruit inutilement !

Que d’incohérences alors que les économies des dépenses inutiles pourraient financer les tranchées couvertes, de part et d’autre du tunnel !

Dès lors deux questions se posent :

En lançant l’enquête publique, M. le Préfet a-t-il connaissance de ces incohérences et des alternatives possibles, mais qui conduiraient le porteur de projet à revoir ses plans ? Avec la gare TGV en rase campagne sans disposer de liaison avec le réseau TER ; avec l’autoroute A4, désaxée au point que les PL utilisent la RN4, route que l’État a dû passer à 2X4 voies et aux frais du contribuable ;

La région Grand Est ne dispose-t-elle pas suffisamment d’infrastructures inadaptées, pour éprouver le besoin d’en construire une supplémentaire ?

Mes propositions

Ma proposition pour l’échangeur 42

Elle se caractérise :

Par un prolongement du tunnel ou par une tranchée couverte jusqu’au rond-point de la D13, tel que demandé par les maires de Terville et Florange ;

Par une orientation ‘’nord-nord est’’ du tracé lors croisement du tracé avec la D13 ! Ce point est capital car il permet au tracé, de passer à coté de l’échangeur 42 et à coté de la D653, la route de contournement!

Avantages :

Conservation de l’échangeur 42 et de la voie nord-sud de la D653, évitant de les reconstruire à proximité des habitations et du pumptrack ;

Conservation du rayon du rayon de la courbe de l’A31 actuelle, évitant son décalage vers les habitations !

Conservation de la forêt et du merlon d’arbres protecteurs (voir ci dessus)

Suppression des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique supportées par les habitants de l’arc ouest de Terville, des petits Tervillois qui fréquentent le pumptrack ainsi que les habitants et la faune du domaine de Bétange ;

Possibilité de communication entre l’A31bis et les deux voies de la D653 (Elle permettra aux maires de Florange et Uckange d’interdire le passage des PL dans leur ville ;

Possibilité de communication entre l’A31bis et les deux voies de la D653 (Elle permettra aux maires de Florange et Uckange d’interdire le passage des PL dans leur ville ; Elle offre suffisamment de place pour construire un merlon végétalisé tout au long de la voie sud-nord de la D653, notamment à proximité du pumptrack, du futur espace de plein air, sur le site du plan d’eau, mais surtout à proximité des habitations de la boucle Marc Aurèle évitant la construction d’un mur anti bruit de 5m de haut, à une dizaine de mètres de leur maison !

Inconvénients :

Surcout relatif au prolongement du tunnel ou d’une tranchée couverte

Financement

Il est assuré par les économies réalisées en évitant :

La construction d’un échangeur de remplacement et des bretelles dans la forêt ;

La reconstruction de la voie nord-sud de la D653 ;

La déconstruction de l’échangeur 42 actuel, demandée par Autorité environnementale

La déconstruction de la voie nord-sud de la D653

En évitant le déplacement déplacement, dans la forêt, de la boucle à la fin de l’A31 etc. !

Les incohérences à Terville

Les boudins de boues du plan d’eau devaient être ensevelis sous le merlon végétalisé, mais la construction de l’échangeur de remplacement, imposera un déplacement à grands frais !

Proposition pour Florange

Ci-dessous, l’échangeur de St Agathe, (Variante 4 de la traversée de la zone)!

Tout le raccordement sud variante 4

Le concept :

L’A31bis (en vert) traverse à 90KM/h les zones de St Agathe et de la Feltière. Elle est bordées de deux couloirs, circulant à 50km/h pour revevoir les différentes bretelles d’accès, aux rayons courts mais circulant à 30 km/h !

Avantages de cette variante: Pas d’expropriation et éloignement de l’A31 des ‘’Chardons et de l’école ! A son extrémité, chaque couloirs rejoint l’autoroute, évitant un mélange de vitesses ! Le surcoût serait financé par les économies réslisé sur les expropriation, les démolitions des bâtiments, la simplification de l’échangeur, le coût de la troisième voie, etc. !