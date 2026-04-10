Haut-Rhin : un père mis en examen pour avoir séquestré son fils pendant plus d’un an

Un enfant de neuf ans a été découvert dans une camionnette, dans un état de dénutrition avancée, à Hagenbach, près de Mulhouse. Son père a été incarcéré. Sa compagne est poursuivie pour non-assistance à mineur en danger.

Difficile de faire plus sordide! Un homme de 43 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir séquestré son fils pendant plus d’un an dans une camionnette, a annoncé vendredi 10 avril 2026 le parquet de Mulhouse. L’enfant, âgé de neuf ans, a été retrouvé dans un état de grande faiblesse, suscitant une vive émotion.

Une découverte à la suite d’un signalement

Les faits ont été révélés lundi soir, lorsqu’une habitante de Hagenbach, une commune du Haut-Rhin située à proximité de Mulhouse, a alerté les gendarmes après avoir entendu des bruits provenant d’un véhicule stationné dans une cour commune.

Sur place, le propriétaire de la camionnette affirme ne pas pouvoir en ouvrir les portes, évoquant un dysfonctionnement. Les gendarmes parviennent finalement à accéder à l’intérieur du véhicule. Ils y découvrent un enfant nu, allongé en position fœtale sur un amas de déchets.

Selon le parquet, l’enfant était « pâle et manifestement dénutri » et se trouvait dans un environnement insalubre, à proximité d’excréments. Incapable de se déplacer normalement en raison d’une immobilité prolongée, il a été immédiatement pris en charge et hospitalisé à Mulhouse.

Une séquestration reconnue par le père

Placée en garde à vue, le père a reconnu avoir enfermé son fils dans la camionnette depuis plusieurs mois. Il affirme avoir pris cette décision à partir de la fin de l’année 2024, invoquant la volonté de « protéger » l’enfant.

Selon ses déclarations, sa compagne souhaitait le faire interner en psychiatrie. Il soutient avoir, dans un premier temps, autorisé son fils à sortir régulièrement, avant que la situation n’évolue vers un enfermement quasi permanent.

Les éléments recueillis par les enquêteurs, notamment l’exploitation d’un dispositif de vidéosurveillance installé à proximité, confirment que le père se rendait quotidiennement au véhicule pour y déposer de la nourriture.

Des conditions de vie extrêmement dégradées

Entendu par les enquêteurs, l’enfant a décrit une vie marquée par l’isolement et la précarité. Il disposait de quelques vêtements et recevait de la nourriture et de l’eau deux fois par jour. Il devait faire ses besoins dans des sacs ou des bouteilles.

Il indique ne pas avoir pris de douche depuis plusieurs mois. Il évoque également des relations difficiles avec la compagne de son père, qui, selon lui, ne souhaitait plus sa présence au domicile.

L’enfant précise avoir pu, ponctuellement, accéder à l’appartement familial, notamment durant une période où les autres membres du foyer étaient absents.

La compagne poursuivie pour non-assistance

La compagne du père, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour non-assistance à mineur de moins de 15 ans en danger et non-dénonciation de mauvais traitements. Elle a été placée sous contrôle judiciaire.

Elle reconnaît avoir entendu à plusieurs reprises des bruits provenant de la camionnette, tout en affirmant avoir été convaincue par son compagnon que l’enfant était hospitalisé en psychiatrie.

Une disparition passée inaperçue

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enfant avait cessé d’être vu dans le voisinage plusieurs mois auparavant. Les bruits entendus par certains riverains avaient été attribués, selon les explications du père, à un animal.

La famille élargie pensait, pour sa part, que l’enfant avait été placé en raison de troubles psychiques. Le parquet souligne toutefois qu’« aucun élément médical » ne permet d’étayer cette hypothèse.

Avant sa disparition, l’enfant était scolarisé et présentait de bons résultats scolaires.

Les autres enfants placés

Le couple vivait avec deux autres enfants, âgés de 10 et 12 ans. Ceux-ci ont fait l’objet de mesures de placement provisoire. Le juge des enfants a été saisi afin d’organiser leur suivi.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits et établir les responsabilités de chacun dans cette affaire.