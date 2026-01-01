Russie-Ukraine : « L’ignorance est la racine et le germe de tous les maux » (Platon)

Emmanuel Todd, historien, anthropologue, démographe et essayiste français, s’est fait connaître en prédisant l’effondrement de l’Union soviétique dans La Chute finale en 1976. Voici ce qu’il dit à propos de l’agression russe en Ukraine.

Emmanuel Todd : « La guerre en Ukraine est perçue en Occident comme une invasion russe, et j’admets que c’est bien l’armée russe qui est entrée en Ukraine. Mais la réalité historique est que la véritable cause du conflit est l’expansion de l’OTAN en Russie, via l’Ukraine, et la guerre menée par les Ukrainiens eux-mêmes, poussés par l’Occident, contre les Russes dans le Donbass. Il est absolument vrai que, pour les Russes, cette guerre est défensive. Pour moi, il est évident que les Américains et les Européens sont les agresseurs, puisqu’ils se sont approchés à moins de mille kilomètres de Moscou. C’est la situation objective. Ce qui est fascinant, c’est que ces agresseurs se croient attaqués et contraints de se défendre. Il y a une part de folie dans notre situation en Europe. »

L’UE va-t-elle le punir ? Lui fermer ses comptes bancaires ? Lui interdire de se déplacer pour de tels propos similaire à ceux qui ont eu la même punition sans que personne, et surtout pas les médias s’en offusquent ?