La Russie visée par des drones à la veille des célébrations de la Victoire

Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mai, l’Ukraine a lancé plus d’une centaine de drones sur le territoire russe, ciblant notamment Moscou et perturbant le fonctionnement d’une dizaine d’aéroports, ont indiqué les autorités russes à trois jours des commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie.

Alors que la capitale russe accueille ce vendredi une grande parade militaire en présence de Vladimir Poutine et d’une vingtaine de dirigeants étrangers dont le chinois Xi Jinping, son maire Sergueï Sobianine a indiqué que dix-neuf drones ukrainiens la visant avaient été interceptés par la défense anti-aérienne. Il a ajouté que des débris sont tombés sur une grande avenue au sud de Moscou, sans faire de victime. Les médias russes ont diffusé des images d’une vitrine de supermarché fêlée et d’une façade noircie d’immeuble résidentiel.

105 drones ukrainiens

Au total, la Russie a été visée dans la nuit par 105 drones ukrainiens, a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Quatre aéroports de la capitale, Chérémétiévo, Domodedovo, Vnoukovo et Joukovski ont imposé pendant la nuit des restrictions temporaires de fonctionnement, certains fermant leurs pistes provisoirement, selon l’agence russe chargée de l’aviation civile, Rosaviatsia. Le fonctionnement de plusieurs autres aéroports russes a dû temporairement être interrompu, notamment dans plusieurs grandes villes sur la Volga comme Nijni Novgorod, Samara, Saratov ou Volgograd. Cette dernière est l’ancienne Stalingrad, théâtre de la bataille la plus meurtrière de l’histoire, qui avait vu la défaite de la VIe armée nazie en 1942-1943 et est considérée comme un tournant de la Seconde Guerre mondiale.

La Russie observera un cessez-le-feu de trois jours

Les gouverneurs des régions méridionales de Voronej et Penza ont indiqué que respectivement dix-huit et dix drones ukrainiens avaient été interceptés dans leur territoire, sans faire de victime. Dans la région frontalière de Koursk, une attaque ukrainienne a blessé deux adolescents de 14 et 17 ans et provoqué des coupures de courant, a indiqué le gouverneur régional par intérim Alexandre Khinsteïn.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie avait indiqué avoir intercepté une attaque de drones visant Moscou, rarement visée et où la vie reste quasi normale malgré l’offensive de grande ampleur lancée en février 2022 par l’armée russe en Ukraine. Côté ukrainien, une frappe russe aux drones a fait un mort dans la région d’Odessa, selon le gouverneur Oleg Kiper.

La Russie a affirmé qu’elle observerait un cessez-le-feu de trois jours, du 8 au 10 mai, à l’occasion des commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L’Ukraine n’a pas clairement fait savoir si elle comptait suivre cette trêve annoncée par le président Vladimir Poutine.