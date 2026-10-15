Procès Nord Stream : l’Ukraine officiellement accusée du sabotage

L’Allemagne franchit un pas majeur dans sa stratégie judiciaire en accusant officiellement l’Ukraine du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, survenus le 26 septembre 2022. Le procès spectaculaire de l’ex-officier ukrainien Serguiï Kuznietsov s’est ouvert le 14 octobre 2026 à Hambourg, mettant en lumière les tensions complexes entre Kiev, Berlin et Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Un sabotage qui a choqué l’Europe

Les gazoducs Nord Stream constituent l’une des infrastructures énergétiques les plus controversées de l’histoire européenne récente. Ces deux pipelines sous-marins, qui relient la Russie à l’Allemagne par la mer Baltique, ont été gravement endommagés par des explosions coordonnées. Au moment du sabotage, Nord Stream 1 était déjà arrêté depuis plusieurs mois en raison des sanctions occidentales liées à l’invasion russe, tandis que Nord Stream 2 n’était jamais entré en service.

L’ampleur de cet attentat contre les infrastructures critiques européennes a immédiatement captivé l’attention des enquêteurs internationaux. Des pistes multiples ont été envisagées, incluant la Russie elle-même, les États-Unis et finalement l’Ukraine, que le parquet fédéral allemand a officiellement mise en accusation en juillet 2026.

Serguiï Kuznietsov : le visage du sabotage présumé

L’accusé principal est Serguiï Kuznietsov, un ancien officier de l’armée ukrainienne et membre d’une unité de forces spéciales, âgé de 50 ans. Selon le parquet allemand, il aurait élaboré un plan détaillé en vue de détruire les gazoducs à la demande des autorités ukrainiennes. Les enquêteurs allemands pensent qu’il dirigeait un commando composé de plongeurs professionnels, d’un artificier et d’un skipper.

L’opération aurait été minutieusement préparée. Kuznietsov serait entré en Allemagne début septembre 2022 avec un faux passeport ukrainien après avoir transité par la Pologne. Il aurait ensuite rejoint ses complices à Rostock, un port stratégique sur la Baltique, à bord d’un voilier loué par des intermédiaires. Le groupe aurait acheminé un puissant explosif militaire jusqu’aux abords de l’île danoise de Bornholm, où des charges à retardement auraient été fixées sur les gazoducs avant de détonner.

Arrêté le 21 août 2025 en Italie, où il passait ses vacances en famille, l’accusé a été extradé en Allemagne le mois suivant. Le père de quatre enfants fait l’objet de conditions de détention particulièrement strictes et est maintenu à l’isolement dans le palais de justice de Hambourg.

Une défense basée sur l’argument géopolitique

La stratégie de défense de Kuznietsov repose sur une argumentation originale : les avocats de l’ex-officier soutiennent que les gazoducs Nord Stream constituaient une arme politique et économique de la Russie. Selon Nicola Canestrini, l’un de ses avocats, ces infrastructures servaient les intérêts du Kremlin et de Gazprom en maintenant l’Europe occidentale dans une position de dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou.

La défense insiste sur le fait que Kuznietsov a un devoir de réserve et de confidentialité qui l’empêche de s’exprimer librement sur certains aspects de l’affaire. Comme l’a déclaré son avocat : « Il doit se défendre avec les mains liées dans le dos ». La défense accuse également la Russie de commettre des crimes de guerre et impute à Gazprom une responsabilité directe dans le maintien de cette arme économique.

Le déni officiel de l’Ukraine et sa justification stratégique

L’Ukraine dément catégoriquement avoir orchestré le sabotage au niveau officiel. Cependant, les autorités ukrainiennes adoptent une position nuancée en affirmant que toute action capable d’affaiblir la capacité du Kremlin à financer sa guerre serait légitime. Le président Zelensky a déclaré que cet acte n’avait pas été initié à la demande de l’État ukrainien, mais cette dénégation n’a pas totalement dissipé les soupçons des enquêteurs allemands.

Cette posture révèle le dilemme stratégique de Kiev : reconnaître implicitement la légitimité du sabotage tout en le désavouer officiellement pour maintenir ses relations diplomatiques avec l’Occident. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part exprimé l’espoir d’une procédure objective et d’un verdict équitable.

L’Allemagne face à un conflit de valeurs diplomatiques

Le position de l’Allemagne dans cette affaire est particulièrement délicate. Berlin est le premier soutien militaire de l’Ukraine et subit régulièrement des actes de sabotage et d’espionnage russes sur son territoire. Cependant, elle doit aussi maintenir ses principes de séparation des pouvoirs et garantir l’indépendance de sa justice.

Le gouvernement allemand a officiellement insisté sur cette séparation. Le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré attendre l’issue de la procédure avant que le gouvernement ne prenne position. Cette prudence diplomatique reflète la complexité d’une situation où l’allié ukrainien est accusé de sabotage contre une infrastructure germano-russe, même si celle-ci était controversée.

La dépendance énergétique européenne en question

Jusqu’à l’invasion russe en février 2022, les Européens, et particulièrement l’Allemagne, dépendaient fortement des hydrocarbures russes, notamment le gaz naturel. Cette dépendance énergétique avait été un instrument de politique étrangère majeur du Kremlin. Après l’invasion de l’Ukraine, l’Union européenne s’est engagée à se sevrer progressivement de ces importations pour freiner l’effort de guerre russe et affirmer son indépendance géopolitique.

Le sabotage des gazoducs Nord Stream, dans cette optique, aurait accéléré le processus de transition énergétique européenne en rendant impossible le retour à une dépendance russe. Les investissements massifs dans les alternatives énergétiques et les importations de gaz naturel liquéfié d’autres sources ont transformé le paysage énergétique du continent.

L’enquête allemande et les indices matériels

Les enquêteurs allemands ont pu compter sur des preuves matérielles pour soutenir leur accusation. Des photos prises par un civil, Uwe T., depuis son appartement sur l’île allemande de Rügen le 23 septembre 2022, se sont avérées cruciales pour l’enquête. Ces images amateur montraient des individus taciturnes et concentrés transportant des caisses et des sacs à bord d’un yacht, trois jours avant le sabotage.

Ces clichés, découverts lors des enquêtes initiales et publiés par le journal Die Welt, ont joué un rôle déterminant dans l’identification du groupe présumé responsable du sabotage. Ils constituent des indices tangibles du déplacement d’équipements suspects vers la zone de l’opération.

Les complices présumés et les procédures internationales

L’enquête a révélé que Kuznietsov n’a pas agi seul. Un plongeur présumé du commando a été arrêté en Croatie en août 2025 et a demandé l’asile politique. Cet individu a contesté son extradition vers l’Allemagne, autorisant le déroulement de procédures judiciaires internationales complexes. D’autres membres du groupe, incluant des plongeurs professionnels et un artificier, sont impliqués dans l’enquête allemande.

Ces arrestations multiples soulignent la portée internationale de l’opération et la complexité des démarches judiciaires nécessaires pour démêler les responsabilités de chacun. Les différentes juridictions nationales doivent coordonner leurs efforts dans un cadre juridique international fragmenté.

Les manifestations de soutien et l’opinion publique

Le procès a été précédé et accompagné de mobilisations citoyennes massives. Avant même l’ouverture des portes du tribunal de Hambourg, des militants ukrainiens se sont postés devant le palais de justice, brandissant des drapeaux et des pancartes. Certains ont arboré des vêtements traditionnels ukrainiens pour exprimer leur soutien à Kuznietsov, perçu par ses sympathisants comme un combattant pour la démocratie et l’Europe.

De même, une centaine de journalistes internationaux se sont pressés dans la salle 237 du tribunal, la plus sécurisée du palais de justice, équipée de vitres de protection et d’un filet accroché au plafond. Cette affluence médiatique reflète l’importance géopolitique de ce procès pour les relations internationales et les narratifs de guerre qui se construisent autour du conflit ukraino-russe.

Le calendrier judiciaire et les enjeux futurs

La prochaine audience est prévue pour le 27 octobre 2026, suivie de plusieurs autres sessions jusqu’à février 2027. Ce calendrier étendu suggère un procès complexe avec de nombreux éléments de preuve à examiner et des questions juridiques subtiles à débattre. L’accusation pour crimes de guerre, basée sur l’attaque contre des infrastructures civiles, ajoute une dimension supplémentaire à la portée juridique du dossier.

Si Kuznietsov est reconnu coupable, il risque plusieurs années de prison en Allemagne. Cependant, le résultat du procès aura des implications bien au-delà de la simple condamnation d’un individu. Il façonnera la compréhension internationale des limites légales acceptables en matière de sabotage lors d’un conflit armé et clarifier les responsabilités des États dans les actions de leurs officiels militaires.

Une affaire révélatrice des tensions géopolitiques contemporaines

Le procès de Serguiï Kuznietsov incarne les dilemmes moraux, juridiques et géopolitiques du conflit ukrainien. Il pose des questions fondamentales sur la légitimité de certains actes de guerre, la responsabilité d’État et les limites du droit humanitaire international. L’Allemagne, en tant que siège de ce procès, devient l’arène où se jouent les tensions entre son soutien à l’Ukraine et son engagement envers l’État de droit.

Le sabotage de Nord Stream, au-delà de ses aspects techniques et militaires, représente un tournant symbolique dans la géopolitique énergétique européenne. Il matérialise la rupture entre l’Europe occidentale et la Russie, marquant la fin d’une époque où les gazoducs russes structuraient l’économie politique du continent. Les enjeux du procès dépassent largement la culpabilité individuelle : ils concernent la redéfinition des alliances européennes et la consolidation d’une Europe émancipée de la dépendance énergétique russe face aux menaces hybrides du Kremlin.

On réécoutera avec délectation les réponses des « experts de plateaux » à la question de savoir « qui a saboté les pipelines Nord Stream? »

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