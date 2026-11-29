Le marché de Noël de Strasbourg ouvrira ses portes le 27 novembre 2026. Après avoir accueilli plus de 3,1 millions de visiteurs en 2025, l’événement alsacien fait l’objet d’un dispositif de sécurité particulièrement conséquent. Jusqu’à 1 000 personnes seront mobilisées quotidiennement. Contrôles, patrouilles, restrictions de circulation et surveillance des flux : la préfecture entend prévenir tout incident dans un centre-ville soumis à une très forte fréquentation.

Le marché de Noël de Strasbourg est l’un des événements les plus fréquentés de France. Mais derrière les illuminations, les chalets et le Grand Sapin se déploie une organisation sécuritaire de grande ampleur. Pour l’édition 2026, l’État et la municipalité reconduisent un dispositif éprouvé, tout en renforçant la gestion des déplacements et la capacité d’intervention des forces de sécurité.

Selon le préfet du Bas-Rhin, Amaury de Saint-Quentin, jusqu’à 1 000 personnes pourront être mobilisées chaque jour pour assurer la sécurité des visiteurs, des riverains et des commerçants.

Jusqu’à 1 000 personnes mobilisées quotidiennement

Le dispositif rassemble plusieurs centaines de policiers nationaux, de CRS et de gendarmes mobiles, renforcés par les militaires de l’opération Sentinelle. À leurs côtés interviendront les policiers municipaux, les sapeurs-pompiers, les bénévoles de la Croix-Rouge et des agents de sécurité privée de la Ville de Strasbourg.

Les forces de l’ordre assureront un quadrillage de l’hypercentre et de la Grande-Île, avec des patrouilles pédestres régulières.

L’accès des véhicules sera interdit, sauf autorisation matérialisée par un macaron délivré par la municipalité. Aux différents points d’entrée, des contrôles seront effectués. Les objets volumineux feront l’objet de fouilles systématiques. Des contrôles aléatoires concerneront également les piétons et les cyclistes.

La police nationale prévoit par ailleurs un dispositif spécifique contre les vols à la tire, tandis que des maîtres-chiens et des équipes de déminage pourront être mobilisés. Les sapeurs-pompiers seront prépositionnés à des endroits stratégiques pour intervenir rapidement.

Une circulation particulièrement encadrée

La sécurité du marché passe aussi par la maîtrise des flux de visiteurs. En 2025, plus de 3,1 millions de personnes ont fréquenté le marché de Noël. Une affluence qui impose des règles particulières de circulation dans les rues et sur les places du centre historique.

Pendant toute la durée de l’événement, plusieurs arrêts de tramway situés dans la Grande-Île ne seront pas desservis, à l’exception de la station Homme de Fer du lundi au vendredi. L’ensemble des lignes de bus traversant la Grande-Île sera dévié.

Le pont du Faisan, dans le secteur de la Petite France, sera soumis à un sens unique de circulation piétonne, du nord vers le sud.

La cathédrale, située au croisement de plusieurs flux touristiques, fera également l’objet d’un aménagement spécifique. Pour éviter les croisements entre les visiteurs du monument et ceux du marché de Noël, les entrées et sorties s’effectueront par la façade sud, depuis la place du Château. La sortie de la plateforme reste soumise à un circuit distinct. Une signalétique particulière guidera les visiteurs.

Des restrictions supplémentaires les week-ends

Les samedis et dimanches, la fréquentation impose des mesures supplémentaires.

La zone de convivialité et de restauration de la place Kléber sera supprimée afin de faciliter la circulation des piétons aux abords du Grand Sapin.

Plusieurs rues seront également soumises à un sens unique piétonnier dès 13 heures :

rue du Maroquin, en direction de la rue de la Grande Boucherie ;

rue de l’Outre, en direction de la place des Étudiants.

En cas de risque de congestion, les forces de sécurité pourront proposer des restrictions supplémentaires rue des Orfèvres et rue des Dominicains.

La station de tramway Homme de Fer sera fermée pendant les heures d’ouverture du marché les week-ends. Une cellule de suivi sera installée à la préfecture afin de surveiller la situation en temps réel et de coordonner les interventions des différents services de l’État.

Le préfet pourra déclencher des mesures exceptionnelles

En cas de très forte affluence, le dispositif prévoit des mesures supplémentaires à la décision du préfet.

La fréquentation sera suivie en temps réel grâce à plusieurs indicateurs. Si la situation l’exige, un sens unique pourra notamment être instauré rue Mercière, depuis la cathédrale vers la rue du Vieux-Marché-aux-Poissons.

Certains ponts piétonniers pourront être temporairement fermés afin de faciliter l’évacuation des visiteurs et d’empêcher de nouvelles entrées dans les secteurs saturés.

Autre mesure possible : la fermeture de la bretelle de sortie de la M35 « Place des Halles », si les parkings du secteur sont proches de la saturation.

Enfin, en cas d’événement grave, la préfecture pourra déclencher le dispositif FR-Alert. Les personnes présentes dans la zone concernée recevront alors une notification directement sur leur téléphone portable, accompagnée d’un signal sonore, même si leur appareil est en mode silencieux ou vibreur.

Les dates et horaires du marché de Noël 2026

Le marché ouvrira le vendredi 27 novembre, de 14 heures à 21 heures.

Du samedi 28 novembre au mercredi 23 décembre, les horaires seront de 11 h 30 à 21 heures. Quatre soirées bénéficieront d’une ouverture prolongée jusqu’à 22 heures : les 11, 12, 18 et 19 décembre.

Le jeudi 24 décembre, jour de fermeture, le marché sera accessible de 11 h 30 à 18 heures.

Tous les ponts autour de la Grande-Île resteront accessibles aux piétons et aux cyclistes.

Les recommandations aux visiteurs

La préfecture invite les visiteurs à respecter plusieurs consignes :

composer le 17 pour signaler un comportement ou un fait suspect ;

surveiller leurs effets personnels en raison du risque de pickpockets ;

privilégier le contournement de la Grande-Île à vélo ;

vérifier les règles de stationnement et utiliser les parkings relais ;

consulter les horaires d’affluence avant de se déplacer.

Le marché de Noël de Strasbourg reste ainsi un événement festif majeur, mais son organisation repose sur une vigilance permanente. L’enjeu est double : protéger plusieurs millions de visiteurs tout en préservant autant que possible la fluidité des déplacements dans un centre-ville particulièrement contraint.

La fête de Noël aura donc, une nouvelle fois, son envers sécuritaire : une mobilisation massive des forces de l’État et de la Ville pour éviter que la foule ne devienne un facteur de vulnérabilité.