Un deuxième soldat français mort au Liban

Le caporal-chef Anicet Girardin, 31 ans, membre de la FINUL, est décédé ce mercredi des suites de ses blessures, quatre jours après le sergent-chef Florian Montorio, tué dans la même attaque. Emmanuel Macron a rendu hommage aux deux soldats.

La France pleure un deuxième soldat en quatre jours

Le caporal-chef Anicet Girardin, du 132e régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes (51), est décédé ce mercredi matin des suites de ses blessures, un jour après avoir été rapatrié du Liban. Il avait été grièvement touché samedi 19 avril lors d’une embuscade tendue par des combattants du Hezbollah contre des soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé sa mort sur le réseau social X. « Il est mort pour la France », a-t-il écrit, saluant « avec émotion la mémoire du caporal-chef Anicet Girardin et son sacrifice », avant d’adresser « sa profonde compassion » à sa famille et à ses proches, ainsi qu’aux deux autres soldats blessés lors de la même attaque.

« Violemment pris à partie par des tirs nourris de combattants du Hezbollah embusqués à très courte distance, il portait secours à son chef d’élément qui venait de tomber lorsqu’il était à son tour grièvement touché » a déclaré Catherine Vautrin, ministre des Armées

Le caporal-chef Girardin participait à l’opération « Daman » au sein de la FINUL, le dispositif onusien déployé au sud du Liban pour surveiller la cessation des hostilités. Selon la ministre des Armées Catherine Vautrin, c’est en tentant de secourir le sergent-chef Florian Montorio, déjà mortellement blessé, qu’il a été touché à son tour.

Emmanuel Macron a immédiatement attribué l’embuscade du 19 avril au mouvement pro-iranien Hezbollah, qualification que le groupe islamiste chiite a démentie. La France rendra hommage au sergent-chef Montorio dès jeudi. Le caporal-chef Girardin sera, lui aussi, salué par la Nation.

Chronologie · trois soldats français morts au combat

Mars 2026

Adjudant-chef Arnaud Frion — tué par un drone Shahed iranien lors d’une frappe contre une base militaire kurde à Erbil, en Irak. L’attaque est revendiquée par le groupe armé Ashab Al-Kahf en réponse au déploiement du porte-avions Charles-de-Gaulle dans le Golfe.

19 avril 2026

Sergent-chef Florian Montorio — mortellement blessé dans une embuscade tendue par des combattants du Hezbollah au sud du Liban. Il décède le même jour.

22 avril 2026

Caporal-chef Anicet Girardin — décède ce matin des suites de ses blessures reçues lors de la même embuscade du 19 avril, un jour après son rapatriement en France.

Dans son message, le chef de l’État a rendu « hommage à l’engagement exemplaire » des armées françaises au sein de la FINUL, qui « œuvrent avec courage et détermination au service de la France et de la paix au Liban ». La mort d’Anicet Girardin porte à trois le nombre de militaires français tombés depuis le début du conflit au Moyen-Orient.