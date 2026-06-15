Le G7 à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin 2026

Le sommet se tient à l’Hôtel Royal Evian Resort, ce palace surplombant le lac Léman, en Haute-Savoie. C’est 23 ans après le G8 de 2003 qu’Évian retrouve la scène internationale de premier plan.

Les participants

Le sommet réunit les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et la France pays hôte, ainsi que l’Union européenne. Le Brésil, la Corée du Sud, l’Inde et le Kenya ont également été invités. Concernant l’Afrique du Sud, Paris aurait cédé aux pressions de l’administration Trump en invitant le Kenya à la place, après des menaces de boycott américain.

Les grands thèmes à l’agenda

La présidence française a annoncé que la réduction des déséquilibres mondiaux serait une priorité. Parmi les autres thèmes figurent la résolution des crises géopolitiques — notamment en Ukraine —, la protection de l’enfance, la lutte contre la criminalité organisée et les nouvelles règles de la gouvernance mondiale.

Macron a également invité plusieurs « leaders de la tech mondiale », dont Sam Altman (OpenAI) et Arthur Mensch (Mistral AI), pour un déjeuner mercredi afin de pousser ses initiatives sur la régulation numérique et l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15-16 ans.

La grande absente : la crise iranienne

Les leaders arriveront à Évian dans un contexte très différent de celui anticipé par Paris : l’attaque américano-israélienne contre l’Iran fin février, suivie de la fermeture du détroit d’Ormuz par Téhéran, a déclenché une vague de chocs énergétiques et économiques. La hausse des coûts de transport, les inquiétudes sur la sécurité alimentaire et les pressions inflationnistes devraient dominer les échanges.

Le climat écarté pour ménager Trump

Plusieurs ONG s’alarment que le changement climatique n’apparaît pas à l’ordre du jour, « Donald Trump ne souhaitant pas parler de changement climatique ».

En clôture : Trump à Versailles

En clôture du sommet, Donald Trump dînera avec Emmanuel Macron au château de Versailles le mercredi 17 juin. Au programme : visite du château, Galerie des Glaces, Grandes Eaux nocturnes et feu d’artifice. La réception est présentée comme un hommage au 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis.

Sécurité renforcée

Environ 16 000 agents — policiers, gendarmes, militaires — sont mobilisés, avec des zones rouge et bleue et un Pass G7 QR code en place depuis le 11 juin à Évian et dans les communes alentour. La Suisse a de son côté rétabli temporairement des contrôles à ses frontières avec la France du 10 au 19 juin.

The seventh C-17 Globemaster arriving at Geneva Airport yesterday with motorcade for President Donald Trump’s trip to the G7 summit in Évian-les-Bains. It’s also worth noting that several other C-17s are now arriving in what appears to be support for Vice President JD Vance’s… https://t.co/s24reyUmZG pic.twitter.com/hByckV1BxB — CobraEmergency (@CobraEmergency) June 14, 2026