Manu Payet : « On a besoin des clowns »

Après un passage remarqué à la soirée des Césars, l’acteur joue un prof menteur et magouilleur dans « Deviens génial », une comédie de Léo Grandperret.

« J’ai voulu rendre hommage aux profs qui m’ont permis de rêver, par leurs conseils et leur bienveillance », confiait Manu Payet aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, venu avec le réalisateur Léo Grandperret présenter « Deviens génial » (sortie le 17 juin). Dans ce film tourné en partie à Strasbourg, le comédien joue Mathias, un prof qui demande sa mutation pour rapprochement familial, habiter enfin près de sa fille. Un enseignant menteur et gentiment magouilleur, puisque ce prof d’espagnol se fait passer pour un prof d’allemand afin d’avoir le poste : « Le mensonge c’est abyssal, vertigineux », constate Manu Payet.

A peine nommé, Mathias apprend que son job est menacé, pas assez d’élèves pour l’allemand ; il compte alors sur un projet pédagogique, un voyage scolaire en Allemagne, pour convaincre des recrues d’apprendre la langue de Goethe. Alors qu’il ne parle pas un mot d’allemand, le voilà en route outre-Rhin avec un bus de collégiens, une Miss catastrophe du comité de jumelage (jouée par Melha Bedia, sœur de Ramzy), et heureusement une bienveillante prof de musique (Marie-Julie Baup). Un enfant perdu, un chauffeur râleur, les portables tombés dans le fleuve, un campement dans un gymnase, un correspondant allemand un peu lourd… le voyage vire évidemment au désastre.

« Ce qui m’intéressait, c’est les marginaux »

« J’ai détesté l’école et je n’aimais pas particulièrement les voyages scolaires », raconte Léo Grandperret, « Je voulais faire un film sur les gens que la société ne trouve pas rentables, les profs d’allemand, les joueurs de trombone, les présidents de comité de jumelage… Ce qui m’intéressait, c’est les marginaux ». Chansonnette du spectacle de fin de voyage, « Deviens génial » est alors une injonction à la bande d’ados, qu’ils se donnent, inventent, et vivent d’heureux moments.

« Le one man show c’est super, mais on est vraiment tout seul », dit Manu Payet, bien entouré dans ce film choral. Et a connu un moment de solitude en participant à un sketch très drôle lors de la dernière Cérémonie des Césars : « Je suis venu par amitié pour Benjamin », dit-il. L’acteur Benjamin Lavernhe, qui présentait la soirée et a fait venir son copain au dernier moment pour remettre un César à l’Olympia, lui faisant quitter la scène du Théâtre Edouard VII voisin. « A un moment, on a besoin des clowns et on vient chercher les clowns, je suis un clown, j’aime beaucoup l’être et je ne me juge pas. Je ne suis pas en colère, mais je reste à ma place, je me préserve », assure Manu Payet.

Patrick TARDIT

« Deviens génial », un film de Léo Grandperret, avec Manu Payet, (sortie le 17 juin).