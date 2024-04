Emile : Encore beaucoup de questions

Le mystère de la mort du petit Émile reste entier trois jours après la découverte du crâne de l’enfant à 1,5 km de la maison familiale du Haut-Vernet et après la conférence de presse du procureur d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Trois jours après la découverte du crâne du petit Émile par une randonneuse, samedi 30 mars 2024 sur un petit chemin escarpé situé à environ 1,5 km de la maison des grands-parents, le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon a expliqué que les analyses ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort de l’enfant. « Aucun traumatisme ante-mortem n’a été observé » dit-il.

Aucune hypothèse privilégiée

Le magistrat a révélé qu’une partie des vêtements que portait l’enfant au moment de sa disparition ont été retrouvés : « Un t-shirt, ses chaussures et une culotte […] éparpillés sur quelques dizaines de mètres » près d’un ruisseau, à environ 150 m du lieu où le crâne a été trouvé par la randonneuse.

Autrement dit, « entre une chute de l’enfant, l’homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre pour expliquer la disparition puis la mort d’Emile, a ajouté le procureur. L’enquête va se poursuivre avec la même intensité, sur le terrain et sur le plan criminalistique, car les éléments retrouvés n’ont pas fini d’être analysés. »

Depuis quand ?

On sait que le crâne du petit garçon a été découvert samedi par une randonneuse. Celle-ci a pris les os délicatement avec ses mains pour les placer dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle avant d’appeler la gendarmerie, a encore confirmé le procureur.

Était-il à cet endroit depuis longtemps ? La randonneuse a indiqué qu’elle était passée au même endroit un mois plus tôt sans rien remarquer. Par ailleurs, des fouilles méticuleuses ont été effectuées, dans cette zone, durant les jours qui ont suivi la disparition du petit Émile. Ce qui fait dire au procureur que si le corps s’y trouvait déjà « il aurait nécessairement été découvert ».

Mais il n’y a évidemment aucune certitude. Les recherches reprennent de plus belles pour tenter de comprendre ce qui s’est passé, le 8 juillet 2023 en fin d’après-midi. Pour l’heure, le mystère reste entier.

