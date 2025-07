La science encore censurée

Un colloque international au Palais Brongniart, à Paris, a été annulé à la dernière minute. Des scientifiques voulaient dénoncer la corruption et les pressions qu’ils subissent lorsqu’ils remettent en cause la parole officielle.

Décidément, il est difficile de faire entendre une autre voix que la voix officielle sur les questions de santé publique. À preuve, ce colloque international organisé par des personnalités du monde scientifiques ou des affaires telles de Joseph Tritto, David Anderson ou Andrew Marsh, qui devait se tenir au Palais Brongniart à Paris du 27 au 29 juin 2025. Avec des invités de renom comme le Pr Robert Malone, ce célèbre biologiste moléculaire à l’origine des vaccins ARN messager ou encore Jean-Marc Sabatier, Docteur en biologie cellulaire et microbiologie, HDR en biochimie, directeur de recherche au CNRS que connaissent bien les lecteurs d’infodujour.

Il s’agissait de dénoncer la corruption insupportable qui règne dans l’industrie du médicament qui prospère grâce à la complaisance, pour ne pas dire la complicité, des organismes officiels, nationaux ou internationaux, comme l’OMS. Or, au dernier moment, ce colloque a été annulé.

Un dogme, le contraire de la liberté

Parce que ces scientifiques entendaient démontrer, notamment, la nocivité des vaccins ARN messagers. Comme ceux utilisés par Big Pharma lors de la pandémie de covid-19. Et ceux utilisés désormais pour la vaccination animale.

De nombreuses victimes des vaccins covid, dont celles regroupées au sein de l’association VIAC-19 (Victimes des injections anti-covid-19) se sont rassemblées à proximité du Palais Brongniart pour protester contre cette censure d’un autre âge.

Leur message ? La santé n’est pas un business comme les autres. Et la science ne doit pas être accaparée par quelques industriels peu scrupuleux à la recherche de profits gigantesques, au mépris des effets secondaires que les injections provoquent. La science doit être ouverte au débat. Sans la saine controverse scientifique, la science n’est plus la science. C’est un dogme. Le dogme, c’est le contraire de la raison. C’est l’inverse de la liberté, c’est le règne de l’arbitraire. C’est la dictature.

Est-ce bien cela que nous voulons ?