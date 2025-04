La musique pour soigner les enfants au CHRU de Nancy

La musique de l’Arme Blindée Cavalerie en représentation à l’hôpital d’enfants de Nancy – Brabois, mardi 8 avril 2025 / 11 H 00 – 16 H 0.

Le quintette de cuivres de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie* se produira à l’hôpital d’enfants du CHRU le mardi 8 avril 2025, pour une série d’animations musicales destinées aux jeunes patients et à leurs parents.

Musique et distractions

Cette année encore et dans le cadre de la 10ᵉ édition de cet événement, les Conservatoires d’espaces naturels**, associations qui agissent pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel des territoires, ainsi que les Éditions de la Salamandre, éditeur indépendant sans but lucratif dédié à une cause essentielle, faire aimer la nature, ont souhaité s’associer à cette opération.

Plusieurs supports ludiques des Conservatoires d’espaces naturels (marques pages, mini-guides, posters et brochures…) et des Éditions de la Salamandre (magazines « Petite Salamandre » pour enfants de 4 à 7 ans et « Salamandre Junior » pour enfants de 8 à 12 ans) seront, à cette occasion, offerts aux enfants hospitalisés.

11 h 00 – 12 h 00 : Dans le hall de l’hôpital d’enfants, le quintette de cuivres interprétera un programme musical*** spécialement conçu pour le jeune public.

14 h 00 – 16 h 00 : Le quintette de cuivres jouera en itinérance dans les secteurs d’hospitalisation du CHRU.

Depuis 2016 au CHRU

À l’hôpital d’enfants de Nancy – Brabois, ce sont quotidiennement en moyenne 45 enfants qui sont pris en charge en ambulatoire et environ 140 enfants qui viennent consulter. Ce sont enfin 150 lits qui sont occupés en permanence par des jeunes patients.

Depuis 2016, l’état-major de zone de défense et de sécurité de Metz est fier de distraire et d’enrichir le quotidien des jeunes malades, de leurs familles et celui des équipes soignantes, toujours aussi exceptionnelles de dévouement.

*Installée à Montigny-lès-Metz, elle compte une cinquantaine de musiciens, tous lauréats de conservatoire. Elle collabore avec de nombreuses structures civiles comme l’académie Nancy-Metz et le conservatoire à rayonnement régional de Metz.



**Ils ont reçu en 2023 l’agrément du ministère de l’Éducation nationale pour intervenir en milieu scolaire afin de valoriser l’éducation à la nature. Les Conservatoires d’espaces naturels accompagnent aussi le ministère des Armées dans la préservation de la biodiversité des terrains militaires et participent à la sensibilisation du public en développant de nombreux outils pédagogiques.



***Extraits des tableaux d’une exposition, Killer Tango, Quintet de Kamen, Golliwogg’s Cakewalk, Hallelujah de Cohen, Pyjamasque, Miraculous, La Belle et la Bête, Moan, Frozen, Pirates des caraïbes, Mario, Senorita, Aladdin, Megalovania