Le CHRU de Nancy inaugure un Jardin Thérapeutique devant l’Hôpital d’Enfants

Un projet « Pièces Jaunes » en pleine floraison.

Le CHRU de Nancy et les équipes de l’Hôpital d’Enfants inaugurent un Jardin Thérapeutique devant l’hôpital d’enfants, ce vendredi 27 juin 2025. Cet espace dédié au bien-être des enfants hospitalisés est pensé comme un lieu d’apaisement, de découverte et d’inclusion, a été réalisé dans le cadre d’un projet « Pièces Jaunes » déposé en 2023.

Un jardin né d’un engagement collectif

Le 11 septembre 2024, à l’occasion des jeux Hospilympiques organisés par les équipes éducatives de l’hôpital d’enfants, le directeur référent du pôle et la cadre supérieure de santé ont symboliquement planté un arbre aux papillons devant l’Hôpital d’Enfants, marquant le début de ce projet tourné vers le bien-être des jeunes patients.

Conformément aux engagements de la Fondation des Hôpitaux, les financements complémentaires ont été réunis grâce à la mobilisation de partenaires engagés.

Les aménagements ont été réalisés par l’ESAT André LANCIOT, dans une démarche solidaire et inclusive.

Ce jardin unique associe soins, pédagogie et écologie. Il s’est développé grâce à un partenariat solide entre institutions, entreprises locales et généreux donateurs, engagés dans une démarche solidaire, environnementale et inclusive.

Un espace de soin, de nature et de pédagogie

Ce jardin thérapeutique a été pensé comme un lieu de ressourcement, de découverte et de participation active. Accessible dès le 27 juin aux enfants accompagnés d’un soignant ou d’un bénévole des Blouses Roses, il propose des plantations en pleine terre et en carrés potagers, un abri contenant tout le matériel nécessaire (outils, gants, arrosoirs, tabliers), et sera ponctuellement animé par des ateliers pédagogiques.

Le Jardin Botanique de Nancy a également conçu un livret de jeux permettant une exploration ludique, enrichie de fiches explicatives qui seront prochainement installées sur place.

La générosité en faveur des enfants malades

Un projet rendu possible grâce à la générosité de nombreuses associations, entreprises, institutions et particuliers : Allée du rêve, Air Liquide et Monsieur VEHERT, Commune de Voinémont, ESAT André LANCIOT, Fondation des Hôpitaux de Paris, Jardin Botanique de Nancy, Kidaction (étudiants de l’IUT Charlemagne), La famille de Paul, Lions Club Nancy Art Nouveau, Lions Club Nancy Stanislas, Leroy Merlin, Pénélope, Rafael Lorraine ; Deux dons en mémoire de personnes disparues.