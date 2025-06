Le CHRU de Nancy labellisé « Hôpital ambassadeur du don d’organes »

Une distinction nationale pour un engagement exemplaire en faveur du don d’organes.

Le dimanche 22 juin 2025, le CHRU de Nancy recevra le label « Hôpital ambassadeur du don d’organes », décerné par le collectif Greffes+, qui regroupe les principales associations engagées dans la cause du don d’organes et de tissus.

Ce label vient reconnaître le rôle central joué par l’établissement dans la promotion de la greffe en France, et son implication constante pour sensibiliser les citoyens, les soignants et les patients.

À cette occasion, la Ville de Nancy se verra également attribuer le label « Ville ambassadrice du don d’organes », soulignant l’engagement partagé de l’hôpital et de la municipalité dans cette cause de santé publique.

Depuis mars 2025, le label « Hôpital ambassadeur » permet aux établissements volontaires de rejoindre le réseau national des ambassadeurs du don d’organes, initié en 2023 pour les villes. Il s’agit d’un mouvement solidaire et fédérateur qui vise à mieux informer, sensibiliser et inciter chacun à prendre position sur le don d’organes.

Un engagement concret au service de la greffe

En 2024, le CHRU de Nancy a enregistré 81 donneurs, réalisé 46 prélèvements multi-organes et permis 365 greffes : 11 cœurs, 40 cornées, 213 prélèvements de moelle, de cellules souches et 101 reins. Ces chiffres témoignent d’une forte mobilisation des équipes hospitalières et de la population.

Un geste vital : parler du don d’organes

En France, toute personne est présumée donneuse d’organes sauf si elle a exprimé son refus. Pourtant, chaque jour, 2 à 3 personnes décèdent faute de greffons disponibles. Le CHRU de Nancy, en arborant désormais fièrement le ruban vert, symbole du don d’organes, entend renforcer la sensibilisation auprès des professionnels, des usagers et du grand public, et s’assurer que chaque donneur potentiel puisse concrétiser son engagement.

Deux événements pour sensibiliser à Nancy

À l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes et de tissus, le CHRU de Nancy et ses partenaires organisent deux temps forts ouverts au public :

Mercredi 18 juin – Projection & échanges

18h à 20h Muséum-Aquarium de Nancy – Amphithéâtre Cuenot

Une soirée de sensibilisation avec la projection de deux courts métrages suivie d’échanges avec des professionnels, patients greffés et associations.

Films projetés :

– Des vies offertes de Dominique Barraux (52 min)

– Comment j’ai sauvé des vies (9 min)

Entrée libre – Inscription obligatoire : Formulaire en ligne

Dimanche 22 juin – Journée d’information

10h à 17h, Place Nelson Mandela, Nancy

Une journée de rencontres et d’échanges en présence des professionnels du CHRU, de patients greffés et des associations. Un temps pour s’informer, poser des questions et s’engager.

Cette journée verra également le CHRU de Nancy et la Ville de Nancy recevoir les labels « Hôpital ambassadeur du don d’organes » et « Ville ambassadrice du don d’organes » à 10 h 30, en présence du Pr Marc Debouverie, président de la Commission Médicale d’Établissement du CHRU de Nancy et de Mathieu Klein, maire de la Ville de Nancy.