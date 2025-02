Bipolaire : Quatre suicides dans une même famille

Le livre-témoignage de Gilbert Thouvenin est publié sur Amazon. Nous lui avions consacré un article le 5 août 2024 (À retrouver ci-dessous).

« Comme le fauve tapi depuis longtemps attend sa proie pour se jeter sur elle et la dévorer, cette terrible maladie guette un moment de faiblesse pour réapparaître plus violente et plus déterminée. »

Un récit puissant

Gilbert Thouvenin sait de quoi il parle lorsqu’il évoque la bipolarité. Son épouse et trois de ses quatre enfants se sont donné la mort après de grandes souffrances. Il témoigne ici, dans un récit puissant et bouleversant, des ravages que provoque cette étrange pathologie psychique. Surtout lorsqu’elle est aggravée par la persécution de quelques crapules du voisinage. Si l’auteur ne précise pas le nom de ce petit village de Lorraine où il habite, s’il a changé tous les prénoms, y compris le sien, c’est par souci de ne pas exposer publiquement ses petit-enfants et son dernier fils. Mais tout est malheureusement vrai dans cette triste histoire.

« Mon Dieu pourquoi me les as-tu repris? »

A 82 ans, Gilbert Thouvenin a voulu témoigner dans cet ouvrage « pour aider celles et ceux qui sont confrontés à ce genre de catastrophe dans leur famille ». La médecine y trouvera peut-être aussi matière à réflexion sur les différentes manifestations de la bipolarité.

Grâce à une santé de fer et un caractère forgé dans l’épreuve, Gilbert a traversé la vie avec une détermination qui force le respect. Orphelin de père très jeune, paysan jalousé, responsable agricole, chef d’une entreprise prospère, il fut aussi un époux attentionné et un super papa pour ses enfants. Chaque jour il pense à eux en levant les yeux au Ciel : « Mon Dieu, pourquoi me les as-tu repris ? »

