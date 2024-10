Thrombose et cancer : les liaisons dangereuses expliquées à Nancy

Dans le cadre d’Octobre rose, le CHRU de Nancy met l’accent sur les liens entre thrombose et cancer.

La thrombose veineuse touche une personne sur 500 en France, mais augmente avec l’âge, touchant jusqu’à une personne sur 100 après 70 ans et surtout une personne sur 10 présentant un cancer ; le lien entre cancer et thrombose veineuse est donc très important.

Trois rendez-vous

À cette occasion, l’équipe de médecine vasculaire du CHRU de Nancy sera présente pour passer des messages de prévention et faire le point sur les différentes thromboses.

samedi 12 octobre au match SLUC contre Chalon sur Saône,

au match SLUC contre Chalon sur Saône, dimanche 13 octobre à la marche/course Octobre Rose organisée par le NAM et la Ville de Nancy.

à la marche/course Octobre Rose organisée par le NAM et la Ville de Nancy. lundi 14 octobre à partir de 17h, au Musée des Beaux-Arts, une conférence grand public animée par les professionnels de santé permettra de faire le point sur ce sujet.

Une thrombose, qu’est-ce que c’est ?

La thrombose est la formation d’un caillot dans un vaisseau sanguin. Il en existe plusieurs sortes : thromboses veineuses (embolie pulmonaire et phlébite des jambes) et dans les artères (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral).

Une personne sur quatre dans le monde est victime des conséquences d’une thrombose ; c’est la première cause de mortalité mondiale. En France, on dénombre 400 décès par jour : c’est la première cause de mortalité chez la femme.

La thrombose peut cependant être prévenue si chacun prend conscience et améliore son hygiène de vie en arrêtant le tabac, en pratiquant une activité physique régulièrement, en mangeant de façon équilibrée et en consultant son médecin traitant régulièrement pour dépister les facteurs de risque. Par exemple, l’arrêt du tabagisme à 30 ans permet de gagner 10 ans de vie, et à 50 ans 6 ans de vie !