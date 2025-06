CHRU Nancy : Ensemble contre les cancers de la peau

Une nouvelle fois, le service de dermatologie du CHRU de Nancy se mobilise pour Juin Orange, le mois de dépistage des cancers la peau. Ce mois a pour objectif de prévenir le grand public des dangers liés au soleil à travers diverses actions.

Un grain de beauté anormal

Chaque année, près de 80 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués en France. Parmi eux, le mélanome — cancer de la peau qui apparaît souvent sous la forme d’un grain de beauté anormal — est le plus grave : il peut se propager rapidement s’il n’est pas détecté à temps, mais se soigne très bien lorsqu’il est pris en charge précocement.

Connue sous le nom de « juin Jaune », la campagne devient cette année JUIN ORANGE. Ce mois vise à sensibiliser la population aux dangers du soleil, à promouvoir les gestes de prévention et à encourager le dépistage précoce.

Les rayons ultraviolets (UV), qu’ils soient naturels ou artificiels, sont responsables de 60 à 95 % des mélanomes. Pourtant, beaucoup négligent encore les gestes simples de protection : éviter l’exposition entre 11h et 16h, appliquer une crème solaire à indice élevé, porter des vêtements couvrants, un chapeau et des lunettes de soleil.

La surveillance de la peau est également essentielle. Toute modification d’un grain de beauté doit alerter et conduire à une consultation dermatologique, en particulier pour les personnes à risque (peau claire, antécédents familiaux, expositions répétées).

Programme des actions 2025

Dans le cadre de JUIN ORANGE, plusieurs actions seront menées pour informer et sensibiliser :

Hôtel de police – Nancy (Bd Lobau)

11 juin (matin) : stand d’information

16 juin (après-midi) : stand d’information

– Nancy (Bd Lobau) 11 juin (matin) : stand d’information 16 juin (après-midi) : stand d’information Nancy Thermal

18 juin : journée d’information avec la Ville de Nancy et la CPAM, stand d’information (aucun dépistage ne sera réalisé)

18 juin : journée d’information avec la Ville de Nancy et la CPAM, stand d’information (aucun dépistage ne sera réalisé) Hall de Brabois Adultes – CHRU Nancy

25 juin – de 9h30 à 16h30 : journée de prévention et de dépistage réservée aux agents du CHRU, sur rendez-vous. Animation colonne UV sur place

– CHRU Nancy 25 juin – de 9h30 à 16h30 : journée de prévention et de dépistage réservée aux agents du CHRU, sur rendez-vous. Animation colonne UV sur place Deux Rives de Meurthe – Nancy

2 juillet – de 9h à 12h et de 14h à 17h : stand d’information en présence de la Ligue contre le cancer (aucun dépistage ne sera réalisé)

– Nancy 2 juillet – de 9h à 12h et de 14h à 17h : stand d’information en présence de la Ligue contre le cancer (aucun dépistage ne sera réalisé) Centre social La Clairière – Nancy

16 juillet – de 14h à 16h : stand d’information

– Nancy 16 juillet – de 14h à 16h : stand d’information Centre social Jolibois – Nancy

30 juillet – de 14h à 16h : stand d’information

Parce que le meilleur moyen de se protéger reste la prévention, il est essentiel d’adopter les bons réflexes : éviter de s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes, utiliser une protection solaire adaptée et renouvelée régulièrement, porter des vêtements couvrants, et surveiller régulièrement l’apparition ou l’évolution de taches ou grains de beauté suspects. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence.