Nombreuses manifestations en France contre le président autocrate

Plus de 150 rassemblements sont prévus à travers la France pour protester contre ce que les organisateurs qualifient de « coup de force présidentiel ».

✊ Pour la démocratie, stop au coup de force de Macron

Avec l’USL, les associations et les partis politiques nous appelons à manifester samedi partout en France. Déjà plus de 150 manifestations ont été comptabilisées, mettons la pression à Macron ! pic.twitter.com/nHdnvP0kgp — L’Union Étudiante (@unionetudiante_) September 5, 2024

La nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre ravive les tensions politiques, notamment chez les jeunes. L’appel à manifester, lancé initialement par l’Union syndicale lycéenne et l’Union étudiante, prend une nouvelle dimension suite à l’arrivée de Michel Barnier à Matignon. Manès Nadel, président de l’Union syndicale lycéenne, a réagi vivement sur les réseaux sociaux : « La jeunesse doit mettre la pression populaire pour faire tomber le gouvernement Barnier, illégitime ».

Un front politique divisé

Plus de 30 organisations, dont des partis politiques et des associations, se joignent au mouvement. Le Nouveau Front populaire, comprenant La France insoumise, les Écologistes, le Parti communiste, le NPA et Génération.s, soutient activement la mobilisation. Cependant, le Parti socialiste n’a pas officiellement annoncé sa participation, bien que certaines sections locales se mobilisent dans plusieurs villes.

Des revendications ciblées

Si certains députés insoumis ont signé une proposition de résolution visant à destituer Emmanuel Macron, cette revendication ne fait pas partie des mots d’ordre officiels de la mobilisation. Manès Nadel précise : « Si les circonstances s’en mêlent, Emmanuel Macron n’aura peut-être pas d’autre choix que de démissionner, mais ce n’est pas de notre responsabilité de le demander ».

Demain, les 150 rassemblements contre Barnier peuvent faire peur à Macron. Et ensuite ? On verra bien. Pourquoi pas bloquer les lycées ? Le jeunesse doit mettre la pression populaire pour faire tomber le gouvernement Barnier, illégitime. pic.twitter.com/eQ5EDD4GSx — Manès Nadel (@ManesNadel) September 6, 2024