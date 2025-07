Perquisition à Metz métropole

Petite surprise, ce mercredi 2 juillet 2025, au siège de la collectivité territoriale où le personnel a vu arriver des enquêteurs de la PJ de Nancy qui s’intéressaient particulièrement à un conseiller du maire et président de Metz métropole.

Point de départ de ce raffut inhabituel dans les locaux de l’institution messine, une plainte contre X déposée en juin 2023 à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy par Antoine Fonte, ancien élu de la ville de Metz. Cet ex-adjoint de Dominique Gros a cru bon de signaler à la justice les soupçons qui le taraudent sur les relations malsaines présumées entre le maire de Metz et président de Metz métropole, François Grosdidier, l’un de ses proches conseillers et un promoteur immobilier local.

Un boxeur conseiller du président

Peu de choses ont transpiré de cette visite policière sinon que les enquêteurs sont restés un peu plus de trois heures sur place, qu’ils ont emporté du matériel informatique et des documents qui semblaient concerner un certain Adil Belgaïd, né au Maroc il y a 54 ans, ancien champion de boxe, devenu directeur du service des Sports de Woippy (de 2001 à 2022) lorsque François Grosdidier était le maire cette commune proche de Metz, puis il fut embauché, en 2023, comme conseiller du président de Metz métropole, un certain François Grosdidier.

Une lettre ouverte aux élus

Que sont venus chercher précisément les policiers de la PJ de Nancy qui agissaient dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de la JIRS ? On ne sait pas trop. Mais tout le monde se souvient de la lettre ouverte, adressée le 19 juin 2023 par Antoine Fonte, avec sa casquette de secrétaire de la section Jean-Moulin du parti socialiste de Metz, aux élus des 46 communes de Metz métropole. Comme est resté dans les mémoires cet article surprenant publié quelques jours plus tôt dans Street Press.

François Grosdidier avait porté plainte contre Antoine Fonte pour diffamation et atteinte à son honneur. Mais il avait été débouté. Le président de Metz métropole avait interjeté appel avant de se désister.