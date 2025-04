L’AMF boycotte la conférence sur les finances

Conférence sur les finances publiques : « Nous ne sommes pas des faire-valoir, ni des sous-traitants du gouvernement », soutient l’Association des maires de France.

L’Association des maires de France (AMF) a décidé de boycotter la conférence sur les finances publiques organisée ce mardi par le Premier ministre François Bayrou. Cette réunion, qui rassemble ministres, parlementaires, organismes de Sécurité sociale et représentants des collectivités locales, vise à identifier les économies nécessaires en vue du budget 2026.

« Aucun sérieux »

« C’est une pure opération de communication qui n’a aucun sérieux », a déclaré ce matin sur Franceinfo André Laignel, premier vice-président délégué de l’AMF et maire socialiste d’Issoudun (Indre). L’élu local a vivement critiqué l’organisation de l’événement : « Les élus locaux ont été convoqués vendredi soir pour mardi matin, sans ordre du jour, sans document, sans réunion préparatoire. »

Des collectivités territoriales inquiètes

L’AMF ne cache pas son scepticisme quant à la possibilité d’un véritable dialogue lors de cette conférence. « Nous ne sommes pas des faire-valoir, nous ne sommes pas des sous-traitants du gouvernement », a martelé André Laignel. « Nous voulons du sérieux, nous voulons pouvoir débattre, pouvoir négocier. »

Cette position intervient alors que le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a annoncé dimanche un effort « de 40 milliards d’euros » en 2026 pour réduire le déficit public de 5,4% du PIB en 2025 à 4,6% l’année suivante.

Un effort jugé démesuré

Le vice-président de l’AMF s’alarme particulièrement des sacrifices demandés aux collectivités territoriales : « Pour 2025, les charges nouvelles ou les baisses de crédits s’élèvent à 7,4 milliards pour les collectivités territoriales. C’est la plus mauvaise année de toute l’histoire des collectivités dans notre pays et on nous annonce que nous pourrions à nouveau être taxés à hauteur de 8 milliards » en 2026.

Face à cette situation, André Laignel dénonce l’immobilisme de l’exécutif : « On a le sentiment d’un gouvernement qui fait du surplace et qui est incapable d’innover, incapable de proposer, qui met des barrières. Il ne peut pas y avoir de nouveaux équilibres budgétaires s’il n’y a pas aussi des nouvelles ressources qui sont recherchées. »

Le représentant des maires a tenu à rappeler le rôle essentiel des collectivités locales : « Nous ne pesons pas sur les comptes de la nation et nous sommes au contraire un moteur de modernisme et de lien dans tous les territoires. »

