Il y a de gros embouteillages dans l’espace

On compte environ 1200 satellites actuellement en orbite basse. L’espace devient de plus en plus encombré avec la multiplication des satellites (Euronews).

La plupart de ces satellites évoluent en orbite basse, c’est-à-dire approximativement un millier de kilomètres de la Terre. L’usage croissant de ces appareils rend nécessaire le maintien de cette zone propre et durable, afin d’éviter les collisions. Cet enjeu a été l’un des thèmes abordés lors du Forum européen de l’espace qui s’est tenu à Bruxelles.

Certaines entreprises ont déjà lancé des projets pour fournir une connexion Internet dans des zones difficiles d’accès, en adaptant leurs satellites à cet effet. Selon l’Agence spatiale européenne, approximativement 1200 satellites sont actuellement en orbite basse, et ce nombre ne cesse d’augmenter.

Les problèmes s’aggravent lorsque les satellites deviennent inopérants, mais restent en orbite. Cela concernerait environ 2700 appareils. À cela s’ajoutent des débris spatiaux, comme des pièces détachées en chemin, qui se déplacent à grande vitesse et peuvent endommager les satellites en activité. Pour limiter cette prolifération, l’agence européenne a lancé une charte « zéro débris ».

La zone spatiale est encore peu réglementée. C’est pourquoi l’Union européenne prévoit de présenter dans les prochains mois sa première loi consacrée à l’espace.