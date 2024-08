Un nuage toxique au-dessus de la France

Un nuage de dioxyde de soufre survole la France jusqu’à mardi. Il provient d’un volcan islandais entré en éruption jeudi. Quelques précautions à prendre.

Le nez qui coule, les yeux qui piquent, la respiration qui devient plus difficile…. Pas de doute. Les personnes allergiques ont remarqué, depuis quelques jours, que l’air était pollué. C’est la faute à ce nuage de dioxyde de soufre (SO2), un polluant gazeux particulièrement nocif pour le système respiratoire, qui provient du volcan islandais Sundhnuksgigarod, entré en éruption jeudi dernier. Incolore, mais pas inodore, ce gaz a une odeur soufrée plus ou moins prononcée selon sa concentration.

Le nuage toxique a survolé le nord de l’Europe et a commencé à s’installer dans le ciel de France dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août, selon Météo Express. Il peut s’avérer dangereux en quantité importante ou lors d’expositions prolongées. Mieux vaut donc attendre quelques jours avant d’aller faire du sport ou de s’exposer au soleil si l’on est allergique au SO2.

Précisons que ces nuages doivent être très concentrés pour être vraiment inquiétants pour la santé humaine ou intervenir en même temps que la pluie, qui peut devenir acide en se chargeant en dioxyde de soufre. Si cette pluie ne représente pas un danger direct pour les humains, elle peut avoir des effets nocifs sur les plantes et les animaux.

Carbon monoxide coming & going around the globe covering land, crossing oceans,… Atmospheric circulation acting together with the consequences of many wildfires in Canada, South America, Central Africa & Siberia 🔥 Tongues of CO via #Copernicus #Sentinel5p 🛰️ Jul.1st-Aug.14th pic.twitter.com/4IVUAr4Z5F

— Iban Ameztoy (@i_ameztoy) August 15, 2024