ZFE : La chasse aux pauvres est ouverte !

La vignette Crit’Air est obligatoire dans une quarantaine de villes ayant instauré une Zone de faible émission (ZFE). Ce dispositif restreint l’accès aux véhicules les plus polluants. 2,2 millions de véhicules sont concernés.

Une réglementation en pleine expansion

La loi d’août 2021 impose désormais la mise en place des ZFE dans toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants dès ce 1ᵉʳ janvier 2025. Cette mesure touche les 40 plus grandes agglomérations de France métropolitaine, visant à réduire significativement les émissions de particules fines, d’oxydes d’azote (NO2) et indirectement d’ozone (O3).

Un focus sur la pollution locale

Bien que les ZFE ciblent principalement la qualité de l’air à l’échelle locale, il est important de noter que l’impact des véhicules sur le réchauffement climatique n’est pas directement pris en compte dans ce dispositif. L’accent est mis sur la réduction des polluants atmosphériques affectant directement la santé des habitants des zones urbaines.

2,2 millions de véhicules interdits de rouler en ville

Selon la Ligue de défense des conducteurs, il existe actuellement 2,2 millions de véhicules qui ne pourront plus circuler dans ces ZFE, tous ceux qui ont une vignette Crit »Air supérieur à 3. Or, il s’agit de véhicules appartenant aux ménages les moins riches qui ne peuvent pas changer leur vieille bagnole au diesel pour une rutilante berline électrique.

Cette nouvelle ségrégation par l’argent inquiète certaines agglomérations, comme Nancy-Métropole qui a décidé de ne pas verbaliser (pour l’instant) les contrevenants.

Certificats Crit’Air

