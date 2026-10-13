Acte V lycéen : 480 000 manifestants selon l’intersyndicale

Ce mardi 13 octobre, des milliers de lycéens et étudiants ont manifesté dans toute la France. Les chiffres de participation varient sensiblement : 480 000 selon l’intersyndicale de la jeunesse contre 161 500 selon le ministère de l’Intérieur. Des tensions et des heurts ont éclaté à Paris et dans plusieurs grandes villes.

Un écart abyssal dans les chiffres de participation

La mobilisation lycéenne du 13 octobre révèle un fossé considérable dans l’évaluation de la participation aux manifestations. L’intersyndicale des organisations étudiantes et lycéennes revendique environ 480 000 manifestants à travers le territoire français, tandis que le ministère de l’Intérieur dénombre 161 500 personnes seulement. Cette différence de près de 320 000 manifestants illustre un désaccord systématique entre les organisateurs et les autorités sur l’ampleur réelle des cortèges.

À Paris, capitale du mouvement de contestation, les divergences sont tout aussi marquantes. Selon le ministère de l’Intérieur, 41 500 manifestants ont défilé dans la capitale, tandis que les chiffres des organisateurs suggèrent une participation bien plus importante. Deux cortèges principaux ont convergé vers les Invalides, non loin de Matignon et du ministère de l’Éducation nationale, depuis 14 heures.

Les foyers de tension : Paris et les grandes villes

Les heurts place Vauban et boulevard des Invalides

À Paris, les tensions ont émergé une fois que les cortèges se sont retrouvés sur la place Vauban, point d’arrivée stratégique des manifestations. Des heurts entre des participants et les forces de l’ordre ont éclaté, marquant la fin de la marche. Les forces de l’ordre ont réagi en lançant des grenades lacrymogènes et en effectuant des charges contre les manifestants, qui répondaient par des jets de projectiles.

Le boulevard des Invalides a également été le théâtre de tensions importantes, où les forces de l’ordre ont actionné des canons à eau contre les manifestants. Ces affrontements traduisent une escalade des mesures de maintien de l’ordre face aux débordements observés lors de cet acte V de la mobilisation lycéenne.

Incidents et actions de casseurs

Durant le défilé parisien, des incidents ont marqué la journée avec des tentatives d’incendie de véhicules. Près de Port-Royal, des casseurs aux avant-postes ont tenté de mettre le feu à un véhicule, mais des manifestants pacifiques ont pris à partie ces individus, ne souhaitant pas que ces actions nuisent à leurs revendications. Cette intervention des manifestants eux-mêmes contre les débordements montre une volonté de préserver le caractère pacifique du mouvement.

Une voiture a également pris feu en marge du cortège parisien, les secours intervenant rapidement pour éteindre le sinistre. Sur le boulevard de Montparnasse, des grenades lacrymogènes ont été tirées, témoignant de tensions persistantes tout au long de la manifestation.

Les manifestations dans le reste du territoire

Bilan à Lyon : 11 000 manifestants et tensions

À Lyon, la manifestation a rassemblé 11 000 personnes sur la place Guichard selon la préfecture du Rhône. Cependant, des débordements ont émaillé cette journée de mobilisation. En milieu de parcours, un groupe de plusieurs centaines d’individus hostiles mêlés au cortège s’est attaqué au mobilier urbain, aux commerces et aux forces de l’ordre qui ont essuyé plusieurs jets de projectiles. Plusieurs personnes ont également attaqué une station essence.

Le bilan de cette journée à Lyon fait état de neuf personnes interpellées pour des tirs de mortiers, des incendies de poubelles, la détention de projectiles ou d’armes prohibées. Cinq personnes ont été blessées, dont quatre policiers ou gendarmes, illustrant l’intensité des affrontements qui ont accompagné cette manifestation régionale.

Autres villes mobilisées

Au-delà de la capitale et de Lyon, des rassemblements significatifs se sont déroulés dans plusieurs grandes villes françaises : Marseille, Brest, Nantes et Rennes ont accueilli des cortèges de manifestants. À Rennes, des tensions ont également opposé des participants aux policiers sur l’esplanade Général de Gaulle, où le défilé s’est progressivement achevé.

Le bilan sécuritaire et les enquêtes

Depuis le début du mouvement de contestation lycéenne à la mi-septembre, le bilan humain s’alourdit considérablement. Plus de 200 lycéens ont été blessés et plus de 800 policiers et gendarmes. Les données judiciaires révèlent que plus de 6 800 personnes, dont 86 pour cent de mineurs, ont été placées en garde à vue depuis le début de la mobilisation.

Concernant les investigations policières, 36 enquêtes ont été ouvertes et confiées à l’IGPN, la « police des polices », depuis le début du mouvement lycéen. Ce nombre élevé de dossiers traduit la gravité des incidents survenus et la volonté des autorités de comprendre les éventuels débordements des forces de l’ordre.

Les revendications et la réponse gouvernementale

Les enjeux centraux du mouvement

Les manifestants lycéens et étudiants se mobilisent autour de plusieurs revendications fondamentales. La critique majeure porte sur Parcoursup, la plateforme d’orientation vers l’enseignement supérieur, régulièrement dénoncée pour son système d’allocation des places. Les jeunes contestent le tri social et raciste qu’ils considèrent comme inhérent au fonctionnement de cette plateforme, demandant une réforme profonde du système d’accès à l’université.

Les syndicats lycéens et étudiants réclament également une augmentation des moyens alloués à l’éducation, une augmentation des bourses étudiantes gelées depuis quatre ans, et une amélioration générale des conditions d’études dans les lycées. Le budget de l’austérité gouvernemental constitue un point de friction majeur avec les autorités.

Positionnement du gouvernement

Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a affirmé que 88 000 lycéens ont participé à la plateforme de concertation lancée par le gouvernement pour recueillir les doléances des jeunes. Il a souligné l’importance de collecter la parole de tous « ceux qui s’expriment dans un cadre légal ».

Concernant Parcoursup, le ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste défend la plateforme en déclarant qu’elle est « le contraire du tri social ». Il avance que 150 000 boursiers ont obtenu leur premier vœu d’orientation dans l’enseignement supérieur, tentant de réfuter les accusations d’inégalité sociale portées par les manifestants.

Un rendez-vous a été fixé par Édouard Geffray avec les organisations lycéennes pour le jeudi suivant, auquel participera Philippe Baptiste, le ministre de l’Enseignement supérieur, signalant une volonté d’engagement du gouvernement dans le dialogue.

Les appels à la convergence des luttes sociales

La CGT mobilise pour novembre

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a appelé à une « grande journée de grève et de manifestation » le 5 novembre prochain pour « faire converger toutes les mobilisations, toutes les colères et forcer le gouvernement à enfin répondre à nos revendications ». Elle a articulé les priorités syndicales autour de l’augmentation des salaires, l’augmentation des moyens des services publics et l’abandon du budget d’austérité gouvernemental.

La leader syndicale a également critiqué le gel des bourses pour la quatrième année consécutive, dénonçant un « budget catastrophique pour notre jeunesse ». Elle propose de « prendre l’argent dans les poches des actionnaires et pas dans celles des travailleurs », exprimant une vision alternative de la fiscalité.

Les propositions de la gauche parlementaire

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a détaillé depuis le cortège parisien les propositions de son mouvement pour répondre aux revendications lycéennes et étudiantes. Il évoque 3 milliards d’euros de « cadeaux » aux 400 plus grandes entreprises du pays en raison du retrait de la surtaxe de l’impôt sur les sociétés. Avec cette somme, il estime qu’on pourrait financer d’importants investissements en éducation.

L’élu insoumise propose également la restauration de l’impôt sur la fortune, présentant cela comme un « choix de société » entre la réduction des impôts des grandes entreprises et l’amélioration de la qualité de l’éducation publique.

Un mouvement qui s’inscrit dans la durée

Jérôme Rodrigues, figure emblématique du mouvement des gilets jaunes, a participé au cortège parisien et exprimé une vision à long terme du combat : « C’est pas en une journée qu’on va régler le problème, il faut se faire entendre beaucoup plus longtemps parce qu’on a pas de réponse politique de la part du gouvernement aujourd’hui. »

Cette déclaration souligne que l’acte V ne représente pas un point final, mais une étape dans une mobilisation qui promet de se poursuivre. Les appels à des journées d’action ultérieures, notamment celui du 5 novembre lancé par la CGT, illustrent une volonté de maintenir la pression sur le gouvernement jusqu’à l’obtention de réponses concrètes aux demandes des jeunes.

La question du maintien de l’ordre demeure également centrale. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a défendu les interpellations effectuées par les forces de l’ordre, rappelant que « l’ordre républicain, c’est quand on interpelle des casseurs et des délinquants » et non les manifestants pacifiques. Cependant, des cas d’interpellations de lycéens finalement remis en liberté sans poursuites judiciaires continuent d’alimenter les critiques sur le bien-fondé de certaines gardes à vue.

Maintenant le gouvernement doit céder sur nos 10 mesures avec dix milliards d’euros. Tant qu’il ne sont pas là, notre mobilisation continue et s’amplifie même. C’est le message immense qu’envoie en ce moment la place de la Bastille. Rendez-vous mardi. https://t.co/GEw28HaNA1 — Union Syndicale Lycéenne | USL (@USLSyndicat) October 8, 2026

Des tensions dans le cortège parisien alors que le le mouvement de colère des lycéens se poursuit. Un casseur s’en prend à un abribus… https://t.co/jamW16RHuH — 20 Minutes (@20Minutes) October 13, 2026