Le gouvernement dévoile son plan choc pour apaiser la colère des lycéens

Après cinq semaines de mobilisation lycéenne et étudiante, le gouvernement présente un plan ambitieux comprenant le remplacement de Parcoursup, la création de milliers de places supplémentaires dans l’enseignement supérieur et une réduction des effectifs par classe.

Parcoursup : vers un système totalement repensé en 2028

La plateforme Parcoursup, largement critiquée par les lycéens pour son caractère anxiogène, son opacité et ses inégalités, va connaître une transformation majeure. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a annoncé une évolution progressive du système en deux phases.

Une transition progressive en deux étapes

Une première évolution est prévue en 2027 avec davantage de lisibilité et de facilité d’usage pour les utilisateurs. Cette approche par étapes s’explique par le cadre légal existant : certaines modifications nécessitent une modification de la loi elle-même, d’où la stratégie échelonnée du gouvernement. Le remplacement complet et définitif de la plateforme interviendra en 2028 avec un système « plus simple » selon les promesses ministérielles.

Un processus participatif de réforme

La conception du nouveau système sera confiée à un comité de réforme composé de lycéens, d’enseignants et de ministres. Les grandes orientations seront définies d’ici la fin du mois de novembre, garantissant une implication directe des premiers concernés dans l’élaboration du dispositif. Un débat sans vote sur l’avenir du processus d’orientation des lycéens se tiendra également à l’Assemblée nationale, répondant ainsi aux attentes exprimées lors de la consultation nationale lycéenne.

L’expansion de l’enseignement supérieur : 15 000 places créées

Pour réduire les tensions d’accès à l’enseignement supérieur, le gouvernement s’engage sur la création immédiate de 15 000 places. Ce chiffre sera concrétisé via un amendement au budget 2027 et se répartira selon les besoins sectoriels identifiés.

Distribution stratégique des nouvelles places

Les 15 000 places seront réparties comme suit : 10 000 places en formation BTS, 4 000 en IUT et 1 000 dans les formations de santé. Une priorité géographique est accordée à l’Île-de-France, région où « le nombre de jeunes augmente le plus » selon l’exécutif. Ces créations adressent partiellement les demandes du secteur de l’enseignement supérieur, bien que le syndicat Union étudiante réclamait 250 000 places supplémentaires.

Au-delà des chiffres : le contexte de saturation

Ces créations de places interviennent dans un contexte de surcharge chronique des établissements d’enseignement supérieur. Elles visent à fluidifier les parcours d’orientation et à réduire les refus d’admission, source majeure de déception et d’anxiété chez les jeunes lors de la consultation des résultats Parcoursup.

Réduction des effectifs : des classes moins chargées en 2027

L’une des revendications majeures des lycéens concernait le nombre d’élèves par classe, jugé trop élevé et préjudiciable à la qualité pédagogique. Le gouvernement s’engage sur un plafonnement significatif.

Un plafond de 28 élèves en seconde générale

À partir de la rentrée 2027, le nombre d’élèves par classe en seconde générale et technologique sera plafonné à 28. Cette mesure sera d’abord implémentée dans les 50% des lycées les moins favorisés, avant une généralisation prévue en 2028. Pour contexte, selon le service statistique de l’Éducation nationale, une classe de lycée en filière générale et technologique comptait en moyenne 30,2 élèves en 2025, justifiant cette réduction de près de 2,2 élèves par classe.

Limitation accrue en spécialités

Parallèlement, le nombre d’élèves dans les groupes de spécialité en première et terminale subira une limitation « considérable » selon le ministre Édouard Geffray. Cette mesure répond aux difficultés logistiques et pédagogiques rencontrées dans les formations spécialisées lorsque les effectifs sont trop importants.

Création d’emplois : 1 700 postes nouveaux pour l’éducation

Pour concrétiser la réduction des effectifs et améliorer l’encadrement, le gouvernement inverse sa trajectoire budgétaire prévue en matière d’emplois publics dans l’éducation.

Annulation des suppressions et créations nettes

Les 836 suppressions de postes dans le second degré public initialement prévues par le projet de loi de finances seront annulées. Au contraire, 500 postes seront créés dans les lycées et 1 200 postes supplémentaires dans les formations BTS. Au total, c’est une augmentation nette d’environ 864 postes dans l’éducation secondaire et post-secondaire qui est envisagée, représentant un engagement budgétaire significatif.

Amélioration du ratio enseignants-élèves

Ces créations d’emplois contribuent directement à améliorer le ratio enseignants-élèves, permettant une meilleure individualisation de l’enseignement et une réduction des charges administratives pour les professeurs. Cette mesure adresse une revendication classique des organisations lycéennes concernant la qualité pédagogique.

Rénovation du patrimoine immobilier : 5 milliards d’investissement

La vétusté des bâtiments scolaires et universitaires constitue une problématique ancienne, dénoncée régulièrement par élèves et enseignants. Le gouvernement s’engage sur un investissement massif en infrastructure.

4 milliards pour les collèges et lycées

L’État mettra à disposition 4 milliards d’euros de lignes de crédits supplémentaires au cours des quatre prochaines années, sous forme de prêts à taux réduit. Ces fonds aideront les départements et régions à rénover les collèges et les lycées selon leurs priorités. Ce dispositif de prêts bonifiés permet aux collectivités de financer des travaux de modernisation sans effort budgétaire immédiat excessif.

1 milliard pour l’université

En parallèle, un milliard d’euros supplémentaire sera débloqué pour plus de 50 sites universitaires dans le cadre d’un plan d’investissement s’étendant sur plusieurs années. Cet effort vise à améliorer les conditions de vie et d’étude dans l’enseignement supérieur, souvent confronté à des infrastructures dégradées.

Bourses étudiantes : indexation sur l’inflation à partir de 2027

Au-delà des aspects quantitatifs (places, effectifs, postes), le gouvernement adresse également les préoccupations économiques des étudiants boursiers.

Protection du pouvoir d’achat des étudiants

À compter de la rentrée 2027, les bourses sur critères sociaux connaîtront une revalorisation annuelle indexée sur l’inflation. Précédemment, aucun mécanisme d’ajustement automatique n’existait, entraînant une érosion progressive du pouvoir d’achat des étudiants boursiers d’année en année. Un amendement sera déposé dans le projet de loi de finances pour formaliser ce changement de politique.

Enjeu de précarité étudiante

Cette mesure intervient dans un contexte de précarité croissante chez les étudiants, nombreux à combiner études et travail pour joindre les deux bouts. L’indexation sur l’inflation garantit que le montant des bourses ne « fond pas d’une année sur l’autre » selon les termes du gouvernement, préservant l’efficacité réelle des aides sociales.

Vers une vraie rupture dans les politiques d’orientation et d’enseignement

Le plan gouvernemental présenté le 26 octobre après la consultation nationale lycéenne représente un changement de cap significatif dans plusieurs domaines. Le remplacement de Parcoursup symbolise l’écoute des critiques accumulées sur le système d’orientation, tandis que les créations de places et la réduction des effectifs adressent des enjeux structurels identifiés depuis des années.

L’ampleur des investissements — 5 milliards pour les infrastructures, plus les crédits pour les nouveaux postes et les bourses — signale une priorité gouvernementale clairement réaffirmée vers l’éducation et la jeunesse. Cependant, le échelonnement de ces mesures jusqu’en 2028 soulève des questions sur le calendrier de mise en œuvre et l’impatience potentielle des jeunes face aux délais.

Ces annonces interviennent également dans un contexte de débat plus large sur l’avenir du processus d’orientation en France, avec un débat parlementaire sans vote prévu à l’Assemblée nationale. Cette concertation prolongée devrait affiner les contours du futur système d’admission post-bac et intégrer les retours des différents acteurs du système éducatif.

Pour aller plus loin

🔴 EN DIRECT

Colère lycéenne: une plateforme Parcoursup « plus simple » ouvrira en janvier, mais le lycée d’origine sera « probablement » toujours mentionné

https://t.co/iyZniIjRVK https://t.co/YuzJIJf5Cb — BFM (@BFMTV) October 27, 2026