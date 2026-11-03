Agression à l’école : révélations choc sur le profil de l’agresseuse

Une mère de famille a agressé la directrice et une enseignante d’une école maternelle à Nice le 2 novembre, armée d’un pistolet et d’un couteau. La femme de 36 ans, visée par une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avait été fichée pour radicalisation islamiste jusqu’en 2024 et possédait un casier judiciaire chargé.

Les faits : une agression brutale en milieu scolaire

Lundi 2 novembre, une scène de violence inédite s’est déroulée dans une école maternelle du centre-ville de Nice. Une mère de famille s’est présentée à l’accueil vers 9 heures du matin, affirmant avoir une urgence à discuter avec la directrice de l’établissement. Mère de deux enfants scolarisés dans cet établissement, cette femme de 36 ans a rapidement basculé vers la violence une fois reçue dans le bureau de la directrice.

Selon les déclarations du procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, l’agresseuse a d’abord pointé une arme à feu en direction de la directrice tout en proférant des accusations contre l’établissement concernant des faits présumés d’agressions sexuelles dont l’un de ses enfants aurait été victime. La situation s’est rapidement dégradée avec une série d’actes violents : gifles répétées, arrachage de cheveux, manipulation de l’arme avec actionnement de la queue de détente, puis sortie d’un couteau qu’elle a posé sur la joue de la directrice. L’ensemble de cette séquence traumatisante a duré environ une heure.

En quittant le bureau, l’agresseuse a croisé une enseignante dans les couloirs de l’école. Elle a alors reproduit les mêmes gestes hostiles : gifles et pointage de l’arme après avoir actionné le mécanisme. Cette deuxième agression a choqué davantage encore la communauté éducative de l’établissement.

Le profil criminel de l’agresseuse : antécédents et signalements

L’enquête préliminaire a rapidement révélé un profil inquiétant. La femme, qui a déclaré posséder les nationalités tunisienne et italienne, exerce la profession d’aide-soignante. Cependant, son casier judiciaire n’est pas vierge : elle a déjà été condamnée en 2019 et en 2023 pour violences avec armes, signalant un schéma récurrent de comportements violents.

Ce qui aggrave particulièrement le dossier, c’est son suivi par les services de renseignement territorial. L’agresseuse était fichée S jusqu’en 2024 pour radicalisation islamiste, ce qui signifie qu’elle avait été signalée comme représentant un risque potentiel pour la sécurité publique en raison de ses sympathies ou activités radicales. Ce fichage intervient après des années de surveillance, indiquant que les autorités avaient considéré cette femme comme une menace à surveiller étroitement.

Situation administrative complexe : OQTF et retour sur le territoire

Un élément majeur du dossier concerne le statut administratif de cette femme : elle est visée par une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette mesure administrative signifie qu’elle a reçu un ordre officiel de quitter le France. Selon les informations judiciaires, elle avait effectivement été expulsée du territoire français, mais elle y est revenue il y a plusieurs mois en violation de cette obligation.

Son retour en France s’accompagne d’autres activités illégales documentées : elle a été impliquée dans des filières de passage de migrants clandestins à la frontière franco-italienne. Actuellement, elle est assignée à résidence, une mesure restrictive de liberté imposée pour surveiller ses mouvements.

Enquête approfondie et qualifications pénales graves

Face à la gravité des actes commis, une enquête a été immédiatement ouverte pour tentative de meurtre sur une personne chargée d’une mission de service public. Cette qualification pénale est l’une des plus graves du code pénal français, reflétant la dangerosité apparente de l’agression et le caractère prémédité de l’acte. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice, service compétent pour les affaires criminelles complexes.

L’interpellation a eu lieu rapidement à son domicile et la suspecte a été placée en garde à vue, permettant aux enquêteurs de recueillir ses déclarations et de progresser dans l’investigation. Les autorités ont pu confirmer son identité, ses nationalités déclarées et sa profession, avant d’approfondir l’analyse des motifs réels de son agression.

Implications pour la sécurité des établissements scolaires et du suivi de la radicalisation

Cet incident expose des failles préoccupantes dans la chaîne de sécurité et de suivi. Malgré un fichage S pour radicalisation islamiste jusqu’en 2024 et une OQTF en vigueur, cette femme a pu se réintroduire sur le territoire français et opérer librement suffisamment longtemps pour accumuler des contacts à l’école de ses enfants. Le retrait du fichage S en 2024 pose également question : s’agissait-il d’une évaluation positive de son profil ou d’une décision administrative liée à d’autres facteurs ?

La question de l’accès aux armes se pose également. Bien que le port d’arme soit réglementé en France, cette femme a pu se procurer un pistolet et un couteau, suggérant soit un contournement des réglementations, soit l’acquisition illégale d’armes à travers les réseaux criminels avec lesquels elle maintenait des contacts en raison de ses activités de passeur de migrants.

Pour la communauté éducative, cet événement traumatisant rappelle la vulnérabilité des établissements scolaires face aux actes de violence impulsive ou prémédités. Les agents de l’école n’ont pas de formation spécifique pour gérer des situations armées, et les protocoles de sécurité des établissements maternels ne prévoyaient probablement pas ce type de menace extrême.

Ce que cet incident révèle sur les défaillances du système

L’affaire de Nice met en lumière plusieurs dysfonctionnements potentiels du système français de sécurité. D’abord, la circulation d’une personne fichée S et soumise à une OQTF soulève des questions sur le contrôle du retour des étrangers faisant l’objet d’expulsion. Ensuite, le passage du statut de radicalisme islamiste avéré à un retrait du fichage en 2024 sans dégradation apparente du comportement invite à questionner les critères d’évaluation du risque. Enfin, l’implication dans des filières de migrants clandestins à la frontière franco-italienne montre une persistance de l’activité criminelle après les condamnations pour violences armées.

Les autorités territoriales et judiciaires devront tirer les enseignements de cet incident pour renforcer la coordination entre les services de renseignement, les autorités frontalières et les forces de l’ordre, afin d’éviter que des individus présentant des profils aussi à risque ne puissent opérer dans les lieux hautement sensibles comme les écoles accueillant des jeunes enfants.

Pour aller plus loin

🔴 Menaces avec arme, gifle, séquestration… La directrice et une enseignante d’une école maternelle de Nice ont été violemment agressées par une mère d’élèves ce lundi 2 novembre. https://t.co/bIlhSgNkWO — franceinfo (@franceinfo) November 2, 2026

Nice: une mère d’élève a été interpellée pour tentative de meurtre après avoir agressé la directrice et une institutrice d’une école maternelle https://t.co/qIFrJ5nj6b — BFM Nice Côte d’Azur (@BFMCotedazur) November 2, 2026