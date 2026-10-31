La jeunesse européenne dans la rue : quatre pays, une même colère contre un système à bout de souffle

France, Allemagne, Italie, Serbie. Les contestations qui traversent l’Europe montrent un malaise social et démocratique profond. Derrière les demandes sur le pouvoir d’achat, l’école, les services publics ou la corruption, une génération dit qu’elle refuse un avenir qu’elle pense compromis. La rue devient un lieu de confrontation entre les attentes de la jeunesse et un système politique qui a du mal à lui répondre.

L’Europe vit une période de contestation qui pourrait marquer un tournant. Ce samedi 31 octobre 2026, la France a connu une troisième journée nationale de manifestations d’affilée. En Allemagne, la génération Z est aussi descendue dans les rues de plusieurs grandes villes. En Italie, une grève générale avait réuni étudiants et travailleurs la veille. En Serbie, le mouvement étudiant vient de franchir une étape politique importante avec sa victoire électorale contre le gouvernement en place.

Quatre pays. Quatre situations différentes. Pourtant, on observe la même chose. De plus en plus de gens ne se retrouvent plus dans les politiques menées par leurs dirigeants.

La contestation ne concerne plus seulement une demande d’augmentation de salaire ou un désaccord sur une réforme. Elle porte maintenant sur les bases du contrat social. Cela inclut l’accès à l’éducation, le droit au logement, la justice, les libertés publiques et surtout la possibilité de bâtir un avenir.

France : la mobilisation s’installe dans la durée

En France, le mouvement commencé à la mi-octobre continue. Après les manifestations des 17 et 24 octobre, cette troisième journée nationale montre que la colère reste forte.

Les cortèges ont réuni des lycéens, des étudiants, des salariés et des citoyens venus dire qu’ils n’étaient pas contents. Même si moins de personnes sont venues que lors des journées précédentes, la mobilisation reste importante.

Les revendications sont nombreuses. Il s’agit du pouvoir d’achat, de la précarité, des conditions d’enseignement, de la dégradation des services publics, des difficultés d’accès au logement et des inquiétudes sur l’avenir.

Des incidents ont aussi eu lieu dans plusieurs villes, comme Lyon, Marseille et Toulouse. Il y a eu des affrontements avec la police et des dégradations lors de certains rassemblements.

Mais limiter cette mobilisation aux violences commises par une minorité fait oublier l’essentiel. Le vrai problème est le malaise d’une jeunesse qui se demande si elle pourra trouver sa place dans la société.

Comment peut-on demander à des jeunes qui deviennent adultes de suivre des règles, alors qu’ils pensent que les plus puissants peuvent s’en passer ? Comment leur expliquer le mérite et l’égalité des chances, alors que l’origine sociale détermine encore beaucoup les possibilités d’avenir ?

C’est l’une des contradictions qui nourrissent la contestation en France.

Allemagne : la génération Z veut prendre son avenir en main

En Allemagne, le mouvement « Gen Z regelt » a rassemblé des jeunes dans plusieurs dizaines de villes. Il a touché Berlin, Hambourg, Munich, Francfort et Cologne.

Les manifestants demandent plus de ressources pour l’éducation. Ils veulent aussi de meilleurs services publics et des actions contre l’augmentation du coût de la vie. Ils montrent aussi qu’ils sont contre le retour du service militaire obligatoire.

Cette mobilisation montre une inquiétude qui va au-delà des frontières allemandes. Pour une partie des jeunes, les perspectives économiques et sociales ne répondent plus aux promesses faites par les générations d’avant.

L’Allemagne, longtemps vue comme un exemple de stabilité économique, fait, elle aussi, face à des questions sur la précarité, les inégalités et la place des jeunes dans les décisions politiques.

Le message de cette génération est clair. Elle ne veut plus seulement qu’on lui demande son avis sur son avenir. Elle veut aussi prendre part aux décisions qui le définissent.

Italie : travailleurs et étudiants face aux choix budgétaires

En Italie, la contestation a pris une tournure plus sociale.

Vendredi 30 octobre, une grève générale appelée par le syndicat USB a donné lieu à des manifestations dans plus de 40 villes. À Rome, Milan, Turin et Gênes, les cortèges ont réuni des travailleurs, des étudiants et des militants associatifs.

Les revendications concernent les salaires, le pouvoir d’achat, les services publics et les choix budgétaires du gouvernement de Giorgia Meloni. Les manifestants critiquent surtout que le gouvernement mette les dépenses militaires avant les besoins sociaux.

À Gênes, la mobilisation a aussi pris une tournure pacifiste. Des dockers et des étudiants ont dénoncé l’utilisation des infrastructures portuaires pour le transport d’armes.

En Italie, la colère des jeunes rejoint celle des salariés. Elle montre une inquiétude commune. Beaucoup ont du mal à vivre dignement de leur travail. Les nouvelles générations voient aussi leurs perspectives se réduire.

Serbie : quand la rue devient une force politique

La situation serbe a quelque chose de particulier. En France, en Allemagne et en Italie, les manifestations portent surtout sur des demandes sociales. En Serbie, la mobilisation étudiante est devenue un vrai mouvement politique.

Tout a commencé avec la catastrophe à la gare de Novi Sad, en novembre 2024. L’effondrement d’un auvent a causé la mort de seize personnes. Les étudiants ont alors dénoncé la corruption, les problèmes dans les institutions et les responsabilités politiques.

Pendant près de deux ans, il y a eu de plus en plus de rassemblements. Le mouvement a peu à peu quitté le milieu universitaire. Il a touché une partie importante de la société.

La victoire électorale de la liste soutenue par les étudiants, le 25 octobre, est un événement important. Elle montre qu’une mobilisation citoyenne peut quitter la rue et avoir un impact direct sur les institutions.

Il faut regarder de près ce qui s’est passé en Serbie. Cela montre que, quand la méfiance envers le pouvoir devient assez forte, une protestation peut devenir une autre option politique.

Une fracture entre les générations et les institutions

Ces mouvements ne sont pas les mêmes. Les revendications des étudiants serbes contre la corruption ne sont pas celles des salariés italiens qui font face à la stagnation des revenus. Les préoccupations des lycéens français ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des jeunes Allemands opposés au service militaire.

Mais un fil conducteur apparaît. Les gens ressentent qu’ils sont laissés de côté par les politiques publiques.

Les jeunes générations ont grandi dans un environnement marqué par des crises qui se sont succédé. Il y a eu la crise financière, la pandémie, l’inflation, les tensions internationales, la crise énergétique et les inquiétudes liées au climat.

Elles découvrent un monde où le logement devient inaccessible. Les emplois sont parfois précaires. Les services publics sont fragilisés et les perspectives de mobilité sociale sont incertaines.

À cela s’ajoute une question plus profonde sur l’exemple donné par les responsables politiques, l’usage de l’argent public et l’égalité devant la loi.

Le problème n’est pas seulement économique. Il est aussi démocratique et moral.

Le vivre-ensemble à l’épreuve

Il serait dangereux de penser que tous les manifestants partagent les mêmes idées ou cherchent les mêmes buts. Les mouvements de contestation rassemblent différentes sensibilités, parfois opposées. Certains défendent des demandes sociales. D’autres demandent plus de démocratie. Des groupes plus radicaux veulent provoquer l’affrontement.

Les violences, les pillages et les dégradations ne doivent pas être confondus avec tous les manifestants. Mais les gouvernements ne peuvent pas non plus se limiter à une réponse policière face à un malaise qui a des causes économiques, sociales et institutionnelles.

La question du vivre-ensemble prend une place importante. Une société ne peut pas demander longtemps à ses citoyens de suivre des règles si ceux-ci pensent que ces règles ne s’appliquent pas de la même façon à tout le monde.

La jeunesse ne demande pas forcément une révolution. Elle veut des perspectives, de la justice, du respect et la chance de prendre part à la construction de son avenir.

L’Europe découvre-t-elle une nouvelle fracture entre les générations ?

Les manifestations de ces dernières semaines ne suffisent pas, à elles seules, pour conclure qu’il s’agit d’une vague révolutionnaire européenne. Mais elles montrent une crise de confiance qui va bien au-delà des frontières nationales.

Et c’est peut-être là le vrai avertissement envoyé aux dirigeants. Une génération qui ne croit plus aux promesses du système finit tôt ou tard par chercher une autre voie.

🔴ALLEMAGNE 🇩🇪| Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de plusieurs villes d’Allemagne pour manifester contre le Chancelier @_FriedrichMerz. Ils réclament plus de fonds pour l’éducation et les services sociaux, plutôt qu’aux armements, exigeant le départ de #Merz. https://t.co/VAql8YOVJb — Nanana365 (@nanana365media) October 31, 2026